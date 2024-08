Hơn chục năm gắn bó với công tác hòa giải, ông Rơ Mah Chiêu đã tích cực tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích trong làng. Cách đây hơn 2 tháng, trong khi dự đám cưới của người dân trong làng Chư Kó, ông Rơ Mah Chu phát hiện vợ mình là bà Rơ Mah Chieng (cùng làng Chư Kó) ngồi cùng bàn nói chuyện, vui cười và nâng ly rượu cùng với 1 người đàn ông khác nên nghi ngờ 2 người này có tình ý với nhau. Từ đó, ông Chu thường xuyên uống rượu rồi về nhà nặng lời với bà Chieng, dẫn đến tình cảm gia đình rạn nứt. Mặc cho bà Chieng giải bày sự việc nhưng ông Chu vẫn mang trong mình sự buồn bực và nghi ngờ sự chung thủy của người vợ.

Trước sự việc trên, ông Chiêu nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết vụ việc mâu thuẫn tình cảm 2 vợ chồng này. “Tại buổi hòa giải, tôi khuyên bảo vợ chồng ông Chu phải sống hòa thuận, nhường nhịn “bớt giận làm lành” và phải tin tưởng nhau. 2 vợ chồng cũng có con cái lớn rồi, phải ứng xử hài hòa, sống gương mẫu để con cái noi theo. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà ghen tuông vô cớ làm rạn nứt tình cảm gia đình. Sau khi nghe những phân tích, lý lẽ của tôi, ông Chu và bà Chieng cảm thông, tha thứ cho nhau”-ông Chiêu nhớ lại.

Cũng theo ông Chiêu, một vụ việc mâu thuẫn tuy nhỏ nhưng nếu không được giải quyết kịp thời sẽ trở nên phức tạp,thậm chí có thể dẫn đến hành vi tiêu cực. Vì vậy, ông thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con trong làng để xử lý thấu đáo sự việc. Trong quá trình hòa giải, ông sử dụng lời lẽ hợp tình, hợp lý kết hợp vận dụng các kiến thức pháp luật liên quan để vận động, thuyết phục các bên đi đến sự thống nhất chung. Riêng từ năm 2019 đến nay, ông tham gia hòa giải thành hơn 20 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong làng.

Làng Chư Kó có 160 hộ, 747 khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm 80%. Với vai trò là già làng có uy tín, ông Chiêu còn tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền cho bà con hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nhắc nhở thanh-thiếu niên trong làng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm để xóa đói giảm nghèo. Nhờ sự đóng góp của ông, đến nay, làng Chư Kó chỉ còn 28 hộ nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch thông tin: Ông Rơ Mah Chiêu là già làng uy tín trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Ông tích cực tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với những đóng góp của mình, năm 2008 ông Chiêu được Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh hòa giải cơ sở; năm 2021 ông được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen là người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021; năm 2023, ông được Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.