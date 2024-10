Kiểm tra việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 15-10, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Nội dung buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 07 của Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2024 tại tỉnh Gia Lai.

Làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, thời gian qua, Chương trình phối hợp số 07 được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo các cấp đã ban hành hơn 300 văn bản, kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, vận động tập trung được hơn 2.000 buổi với gần 143.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức hơn 118 lớp tập huấn chuyên đề liên quan pháp luật, trợ giúp pháp lý, đảm bảo an ninh trật tự, kỹ năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 12.000 lượt người tham gia; tổ chức 63 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: C.T.V

Quá trình thực hiện Chương trình phối hợp số 07 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: xây dựng 156 mô hình hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo ổn định cuộc sống; phối hợp duy trì hoạt động 1.577 tổ hòa giải; phối hợp hướng dẫn, xây dựng, ban hành hương ước, quy ước ở khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh, cam kết giữ gìn an ninh trật tự; phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”...

Năm 2024, toàn tỉnh có 892 điểm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức trao 139 Kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc”, khen thưởng 1.408 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, triển khai các nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật là tham mưu xây dựng, nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên toàn tỉnh; nhân rộng, phát huy các mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Xã biên giới sạch về ma túy”…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp số 07 của tỉnh Gia Lai. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia công tác toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội.