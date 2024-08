Cựu chiến binh Ia Khươl đi đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Với tinh thần gương mẫu đi đầu, các hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội CCB xã Ia Khươl có 167 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội. Những năm gần đây, người dân xã Ia Khươl đã dần quen với hình ảnh những CCB mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, không ngại nắng mưa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Là CCB gương mẫu, ông Nguyễn Văn Hợi-Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của thôn Đại An 2 luôn nêu cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; không buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép...

Ông Hợi thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều năm liền, ông được các cấp, ngành khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Hợi chia sẻ: “Cán bộ, hội viên CCB phối hợp với lực lượng Công an, nhân viên bảo vệ các trường học, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở các thôn, làng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Cùng với việc phối hợp quản lý, giúp đỡ những người có biểu hiện vi phạm pháp luật, nhất là thanh-thiếu niên, hội viên CCB còn tham gia xác minh, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tham gia phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực trường học, trạm y tế; chung tay xây dựng các đoạn đường CCB tự quản về an toàn giao thông… Những việc làm này được cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao”.

Cũng như ông Hợi, ông Đinh Hơm-Chi hội trưởng Chi hội CCB làng Klên là tấm gương đi đầu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để người dân hiểu rõ và chung tay đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ông Hơm cùng 10 hội viên CCB của làng thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Hơm cho hay: “Khi bà con hiểu được thì họ chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Ngoài ra, họ còn là cầu nối cho chúng tôi tiếp cận những người lầm lỡ để tuyên truyền, vận động hoặc họ sẽ tố giác những đối tượng vi phạm pháp luật”.

Xã Ia Khươl có địa bàn rộng nên tình hình an ninh trật tự có lúc còn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính vì vậy, sự chung tay của Hội CCB xã cùng lực lượng Công an và các đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là việc làm hết sức cần thiết. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hội CCB xã đã phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Cụ thể, Hội đã phối hợp quản lý 18 đối tượng, hiện đã có 15 đối tượng tiến bộ.

Cùng với đó, cán bộ, hội viên CCB xã đã cung cấp cho lực lượng Công an 28 nguồn tin, giúp điều tra 1 vụ đánh bạc, 5 vụ trộm cắp tài sản; phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn, làng đưa ra kiểm điểm trước dân 27 đối tượng, giáo dục pháp luật cho 17 đối tượng khác, xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Theo ông Nguyễn Minh Giang-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Khươl: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không những góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn tạo điều kiện cho các phong trào khác của địa phương phát triển.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chung sức phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, hội viên CCB sẽ phát huy tính gương mẫu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển”-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Khươl cho biết.