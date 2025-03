Mang Yang tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Chiều 28-2, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Mang Yang đã tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, năm 2024, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong huyện Mang Yang đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là vận động nhân dân tham gia thực hiện Đề án 06; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: K.P

Theo đó, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các đội nghiệp vụ, Công an cấp xã gọi hỏi giáo dục, răn đe 419 lượt đối tượng thuộc diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng; tổ chức 4.408 lượt tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức 232 buổi tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào bảo vệ ANTQ; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền phương thức thủ đoạn các loại tội phạm, pháp luật về giao thông với 49.853 người tham gia.

Ngoài ra, tổ chức 77 lượt tuyên truyền pháp luật về giao thông xe loa lưu động trên địa bàn huyện; tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phát sinh. Các vụ việc liên quan đến người dân tộc thiểu số được tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp trong công tác tuyển công dân tham gia nghĩa vụ quân sự...

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: K.P

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mang Yang tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, kiên quyết giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mang Yang đã khen thưởng cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.