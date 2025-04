Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, vững vàng trên vùng “phên giậu”

Đặc biệt, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn chung tay phát triển kinh tế-xã hội trên khu vực biên giới và xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra trên sông Sê San. Ảnh: Anh Huy

Trưởng thành từ gian khó



Nhiều năm đã trôi qua nhưng Thượng tá Trần Minh Chính vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm khi còn công tác trong lực lượng BĐBP tỉnh, nhất là quãng thời gian giữ chức Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông).

Thượng tá Chính kể: Đồn Biên phòng Ia Púch được thành lập vào cuối tháng 11-1994. 4 năm sau, ông được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều động về Đồn Biên phòng Ia Púch và giữ chức Đồn phó Chính trị (nay là Chính trị viên). Đơn vị mới thành lập nên trụ sở làm việc, nơi ở của cán bộ, chiến sĩ rất tạm bợ. Trong khi đó, điều kiện khí hậu nơi đơn vị đóng quân rất khắc nghiệt. Mùa nắng, cây cối khô quắt lá, da người đen sạm. Đến mùa mưa thì lạnh buốt, nước đọng thành nhiều vũng lớn ngay trong doanh trại.

Không thể đào giếng, cả đơn vị phải sử dụng nước ở con sông bên cạnh để ăn uống, tắm giặt. Do nước sông đục ngầu nên phải dùng hóa chất để lắng lọc rồi mới sử dụng được. Còn nguồn thực phẩm chủ yếu là tự tăng gia, họa hoằn mới có cá, thịt do người dân vượt rừng chở bằng xe máy vào bán.

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải trèo đèo lội suối, mắc võng lại ngủ ở rừng khi đi tuần tra đường biên. Địa hình đồi dốc và cây rừng chằng chịt nên phải đi bộ cả ngày trời mới đến khu vực đường biên xa nhất tiếp giáp với nước bạn. Trong quá trình tuần tra, anh em phải đề cao cảnh giác với các đối tượng FULRO lẩn trốn trong rừng và các loại thú dữ như hổ, báo, voi… bất ngờ tấn công.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (huyện Chư Prông) tham gia xây dựng nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.D

“Những lần về Bộ Chỉ huy họp, tôi phải đi bộ 1 ngày từ Đồn ra trung tâm huyện Chư Prông rồi mới đón được xe đò về Pleiku. Tôi nhớ là đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 vụ vượt biên với nhiều đối tượng. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực hỗ trợ người dân mắc bệnh phong ở ngôi làng gần đơn vị sửa chữa nhà cửa, làm hàng rào, chữa bệnh, trồng trọt. Nhờ vậy mà người dân làng này đã không còn thiếu đói lúc giáp hạt”-Thượng tá Chính hồi tưởng.

Với Trung tá Trần Anh Tuấn-Nhân viên Quân y Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai), hơn 23 năm công tác trong lực lượng BĐBP tỉnh, anh cùng đồng đội đã trải qua muôn vàn khó khăn. Trung tá Tuấn kể: Anh nhớ nhất là năm 2002, khi Đồn Biên phòng Ia O mới thành lập. Thời điểm đó, những trường hợp bệnh nặng muốn chuyển viện thì gặp nhiều khó khăn do địa hình cách trở.

“Có người bị sốt rét, bộ đội khiêng ra đến mép sông, dự định đưa qua sông bằng cách căng dây làm ròng rọc nhưng bất lực vì nước lũ nên đành khiêng trở lại đơn vị để tiếp tục điều trị. Tôi áp dụng các bài thuốc được học trước đó để chữa trị cho đồng đội. Bên cạnh thuốc Tây, tôi còn sử dụng thuốc Nam cho người bệnh uống để tăng sức đề kháng. Nhiều đêm, tôi thức trắng theo dõi diễn tiến bệnh, còn ban ngày thì triển khai công tác dự phòng để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan diện rộng.

Điều may mắn là trong điều kiện như vậy nhưng nhờ sử dụng hiệu quả các loại thuốc sẵn có nên sức khỏe của người bệnh diễn tiến tốt, dịch bệnh tại đơn vị được khống chế có hiệu quả”-Trung tá Tuấn nhớ lại.

Về ngày truyền thống của đơn vị, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh-cho hay: Ngày 15-4-1965, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ Tư lệnh BĐBP) đã điều động một số cán bộ dày dạn kinh nghiệm từ các tỉnh phía Bắc vào chi viện cho tỉnh Gia Lai. Đây là căn cứ quan trọng để Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định công nhận ngày 15-4 hàng năm là Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Gia Lai.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi về tổ chức, biên chế nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên trở thành lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới của tỉnh.

Bên cạnh đó, bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh qua các thời kỳ luôn quán triệt, thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Các chiến sĩ quân hàm xanh đã vượt mọi gian khó, cùng đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; xây dựng vùng biên giới ngày càng giàu mạnh, bình yên; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quân y biên phòng khám-chữa bệnh cho người dân ở trên khu vực biên giới (ảnh Biên phòng cung cấp).

“Từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và được cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

Cụ thể, năm 2015, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, BĐBP tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong đấu tranh phòng-chống mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.

Liên tục trong 4 năm (2020-2023), BĐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua vì có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng. Ngoài ra, đơn vị còn được Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 4 cờ thi đua, 8 bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”-Đại tá Trần Tiến Hải thông tin thêm.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Chặng đường 60 năm qua là một hành trình dài đầy vinh quang và thử thách đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Hành trình ấy ghi dấu tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Lực lượng BĐBP tỉnh đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy, kiên cường và lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết quân dân.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai khởi công xóa nhà tạm cho hộ nghèo (ảnh Biên phòng cung cấp).

Già Rơ Lan Hlếk (làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) luôn dành sự trân trọng đối với những người lính mang quân hàm xanh. Ông đánh giá: “Bộ đội Biên phòng luôn làm những điều tốt đẹp cho dân làng mình, như việc tiên phong trồng lúa nước và cầm tay chỉ việc để bà con học tập. Từ chỗ chỉ biết trồng lúa nương với năng suất thấp, đến nay, làng đã có một cánh đồng lúa nước rộng 70 ha, nhà nào cũng dư gạo để ăn.

Bộ đội Biên phòng còn giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chung sức bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Không chỉ báo tin cho BĐBP khi phát hiện có người lạ đến địa phương với mục đích xấu, dân làng còn tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Do vậy, tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới tại địa phương ngày càng được giữ ổn định”.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tuyên truyền về công tác bảo vệ biên giới (ảnh Biên phòng cung cấp).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung: Từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm và góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển; là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới của tỉnh. Nổi bật là cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu; tổ chức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; củng cố, tăng cường xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; nội bộ đơn vị đoàn kết và thực hiện đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Những thành tích nổi bật trong 60 năm xây dựng và trưởng thành là động lực để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy BĐBP tỉnh-khẳng định: Tự hào về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Cùng với đó, tập trung xây dựng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, cùng với đất nước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.