Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

(GLO)- Sáng 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo thông tin tại phiên họp, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phiên họp được nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tại điểm cầu Gia Lai, chủ trì phiên họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác chống khai thác IUU theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 21. Theo đó, tính đến ngày 15-11-2025, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 54/99 nhiệm vụ được giao, 41 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, 4 nhiệm vụ chậm tiến độ.

Đến nay, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.360/79.360 tàu cá (đạt 100%); 76.811/79.360 tàu cá đã được cấp phép và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase...

Trong tuần đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 2.480 lượt tàu cá rời cảng và 3.138 lượt tàu cập cảng theo quy định; giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 11.522 tấn trên hệ thống eCDT. Trong tuần phát sinh 62 tàu cá mất kết nối VMS và vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Riêng tại Gia Lai, tuần qua, tỉnh đã xử lý nghiêm các vi phạm IUU, gồm tàu bị nước ngoài bắt giữ, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và vượt ranh giới khai thác. Tỷ lệ xử phạt đạt 100% với tất cả các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Đáng chú ý, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” sau khi xác minh dấu hiệu phạm tội khi tàu bị Malaysia bắt giữ. Trong tổng số 19 nhiệm vụ được giao, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 18 nhiệm vụ.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Về giải pháp, Gia Lai tiếp tục duy trì vai trò là địa phương tiên phong khi đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo thông minh đối với tàu cá mất kết nối, giúp phát hiện sớm nguy cơ vi phạm. Tỉnh đã hoàn thành đối soát cơ sở dữ liệu 5.752 tàu cá; hỗ trợ ổn định đời sống cho các tàu không đủ điều kiện khai thác; triển khai các bước chuẩn bị chính sách hỗ trợ giải bản và chuyển đổi nghề; đồng thời kiểm soát nghiêm tàu neo đậu ngoài tỉnh, yêu cầu đưa toàn bộ về điểm neo đậu tập trung.

Tuần tới, tỉnh tập trung quản lý chặt đội tàu, kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện ra khơi; xử lý dứt điểm tình trạng mất kết nối; cập nhật đầy đủ dữ liệu eCDT, Vnfishbase và mở rộng áp dụng nhật ký điện tử.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành và 21 địa phương ven biển phải triển khai quyết liệt, bám sát tiến độ từng nhiệm vụ; kiên quyết xử lý triệt để hành vi vi phạm, không để phát sinh tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, không còn xảy ra tình trạng mất kết nối VMS trên 6 giờ, mất kết nối quá 10 ngày không báo cáo hoặc vượt ranh giới khai thác.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống công cụ pháp lý phục vụ xử phạt hành chính theo Nghị định 38 vừa mới ban hành, tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện, đặc biệt là tình trạng chây ỳ, không tuân thủ các quy định xử phạt vi phạm

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Việt Nam đang nỗ lực rút thẻ vàng sau 8 năm hiện hữu. Vì vậy, các địa phương phải rà soát toàn bộ đội tàu, đảm bảo tàu đủ điều kiện mới được ra khơi; xóa khỏi hệ thống những tàu không đủ điều kiện hoạt động; đồng thời hoàn thiện chính sách hỗ trợ đi kèm. Danh sách tàu có nguy cơ vi phạm phải được cập nhật liên tục để các lực lượng chấp pháp kiểm tra, xử lý; mọi quyết định xử phạt phải nhập đầy đủ vào hệ thống. Kiểm soát tàu ra, vào cảng phải đạt 100%.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương sớm cung cấp danh sách cảng chỉ định, phối hợp đánh giá đề án chuyển đổi nghề cho người dân, bảo đảm mục tiêu dài hạn là xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm.