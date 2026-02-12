Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tăng nhẹ ngày 12-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Sau các phiên tăng liên tiếp, hôm nay (12-2), giá cà phê trong nước quay đầu giảm 1.000-1.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tăng nhẹ tại nhiều địa phương, quay trở lại mốc 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 94.000-95.500 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 95.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

gia-ca-phe-quay-dau-giam-ho-tieu-tang-nhe-ngay-12-2.jpg
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 94.000-95.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 1.200 đồng/kg, xuống còn 94.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất cả nước.

Đà giảm trong nước phản ánh diễn biến điều chỉnh của thị trường thế giới, trong bối cảnh giao dịch thận trọng và người trồng cà phê cân nhắc bán ra khi giá không còn duy trì vùng cao.

Đối với hồ tiêu, giá thu mua hôm nay tăng 500 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mốc giao dịch lên 148.000-151.000 đồng/kg.

ho-tieu.jpg
Mức giá thu mua hồ tiêu cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 151.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Sau khi tăng, mức giá thu mua hồ tiêu cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 151.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 149.000 đồng/kg và 148.500 đồng/kg.

Riêng tại Đồng Nai, hồ tiêu giữ giá ổn định ở mức 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong phiên gần nhất tăng thêm 16 USD/tấn, lên mức 6.867 USD/tấn. Tại các quốc gia sản xuất lớn khác như Việt Nam, Brazil, Malaysia…, giá hồ tiêu nhìn chung ổn định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân Gia Lai phấn khởi trúng mùa cá ngừ đại dương trước Tết.

Ngư dân Gia Lai trúng mùa cá ngừ đại dương

Kinh tế

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá ở Gia Lai trở nên sôi động khi nhiều tàu câu cá ngừ đại dương liên tục cập bến với khoang cá đầy ắp. Sản lượng cao, giá bán ổn định giúp ngư dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Kinh tế

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

Kinh tế

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Ngư dân trúng mùa ruốc

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

null