Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tăng nhẹ ngày 12-2

(GLO)- Sau các phiên tăng liên tiếp, hôm nay (12-2), giá cà phê trong nước quay đầu giảm 1.000-1.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tăng nhẹ tại nhiều địa phương, quay trở lại mốc 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 94.000-95.500 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 95.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 94.000-95.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 1.200 đồng/kg, xuống còn 94.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất cả nước.

Đà giảm trong nước phản ánh diễn biến điều chỉnh của thị trường thế giới, trong bối cảnh giao dịch thận trọng và người trồng cà phê cân nhắc bán ra khi giá không còn duy trì vùng cao.

Đối với hồ tiêu, giá thu mua hôm nay tăng 500 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mốc giao dịch lên 148.000-151.000 đồng/kg.

Mức giá thu mua hồ tiêu cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 151.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Sau khi tăng, mức giá thu mua hồ tiêu cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 151.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 149.000 đồng/kg và 148.500 đồng/kg.

Riêng tại Đồng Nai, hồ tiêu giữ giá ổn định ở mức 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong phiên gần nhất tăng thêm 16 USD/tấn, lên mức 6.867 USD/tấn. Tại các quốc gia sản xuất lớn khác như Việt Nam, Brazil, Malaysia…, giá hồ tiêu nhìn chung ổn định.