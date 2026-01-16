Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xã Kông Chro được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Kông Chro, xã Yang Trung và xã Yang Nam. Xã có diện tích tự nhiên hơn 200 km2, quy mô dân số gần 21.000 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60,58%.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Kông Chro. Ảnh: Phi Long

Đảng bộ xã Kông Chro hiện có 37 tổ chức đảng trực thuộc gồm: 3 đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở và 17 chi bộ thôn, làng với tổng số 935 đảng viên. Năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm 2025, xã đã hoàn thành đạt và vượt 20/23 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 1.319 tỷ đồng, vượt hơn 14%; tổng thu ngân sách vượt 427,3% dự toán được giao. 100% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; kết nạp 34 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Chư Krey. Ảnh: Phi Long

Xã Chư Krey được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã An Trung và xã Chư Krey (cũ). Đảng bộ xã hiện có 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 9 chi bộ cơ sở và 15 chi bộ thôn, làng với 345 đảng viên. Xã có diện tích tự nhiên hơn 195 km2, dân số 2.131 hộ với 9.357 nhân khẩu; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62,9%.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, xã Chư Krey đã đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 8,96%; công tác giao quân năm 2025 đạt 100%. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi kiểm tra xã Kông Chro. Ảnh: Phi Long

Về công tác chuẩn bị bầu cử, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử 2 xã Kông Chro, Chư Krey đã chủ động triển khai kế hoạch, thành lập các tổ phụ trách bầu cử đúng quy định. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Các nội dung công việc được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Lãnh đạo xã Kông Chro báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Phi Long

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi kiểm tra, đồng chí Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà 2 xã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo xã Chư Krey báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Phi Long

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Ủy ban bầu cử 2 xã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh; chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian theo quy định để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phiếu bầu và tài liệu liên quan. Tăng cường rà soát biến động cử tri, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị theo đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến bầu cử.

Về nhiệm vụ chính trị năm 2026, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy 2 xã nêu cao tinh thần “Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn”; bám sát các chỉ tiêu tỉnh giao, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch chung của 2 xã theo đúng quy định; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và hạ tầng; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy 2 địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện hiệu quả các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, đẩy mạnh phát triển đảng viên và chuyển đổi số trong công tác Đảng, sử dụng hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.