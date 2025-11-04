Gia Lai: Tập huấn kỹ năng hướng dẫn lái xe an toàn cho lực lượng Công an cấp xã

(GLO)- Ngày 4-11, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hội nghị do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Công văn số 5873/C08-P5 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc triển khai hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời, chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn viên tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: N.L

Tham gia lớp tập huấn có 97 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở trên toàn tỉnh.

Các học viên được phổ biến lý thuyết và thực hành về hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn gồm: tư thế lái đúng, kỹ thuật phanh, cua vòng, xử lý tình huống khẩn cấp; nhận biết và đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn; kiểm tra an toàn phương tiện trước khi điều khiển.

Ngoài ra, lớp tập huấn còn trang bị phương pháp tổ chức buổi hướng dẫn tại trường học, kỹ năng thuyết trình và lồng ghép tuyên truyền pháp luật giao thông trong hoạt động ngoại khóa. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền đạt, hướng dẫn học sinh thực hành lái xe an toàn tại cơ sở.

Head Duy Tuấn Phát phối hợp hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: N.L

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 561 vụ tai nạn giao thông, làm 271 người chết, 643 người bị thương; trong đó, lứa tuổi dưới 18 chiếm hơn 25% tổng số vụ.