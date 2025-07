(GLO)- Tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đối tượng Huỳnh Ngọc Thân (SN 1992, ở thôn Đại Chí, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ 5.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu .

Theo thông tin của của cơ quan điều tra, vào lúc 9 giờ ngày 22-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an xã Tây An, huyện Tây Sơn (nay là xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) kiểm tra nơi ở của Huỳnh Ngọc Thân (xã Bình Hiệp) và phát hiện tại đây đang tàng trữ 5.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Lực lượng Công an bắt quả tang hành vi tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu của đối tượng Huỳnh Ngọc Thân. Ảnh: Minh Ngọc

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thân khai nhận đã lén lút mua số thuốc lá điếu nhập lậu nói trên về tàng trữ trong nhà rồi tìm mối bán kiếm lợi nhuận bất chính.