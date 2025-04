Chủ động phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

Tăng cường phương tiện phục vụ hành khách

Do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng người từ các tỉnh, thành phố về Gia Lai tăng cao. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các chuyến xe khách từ TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng về Gia Lai đã “cháy vé”. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp vận tải đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong đợt cao điểm.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30-4, Bến xe Đức Long Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện. Ảnh: M.P

Ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai-cho biết: Dịp lễ 30-4 và 1-5 không áp dụng phụ thu cho chiều đi. Do đó, các doanh nghiệp chỉ tăng cường 20-30% phương tiện để nâng tần suất quay đầu phục vụ hành khách từ TP. Hồ Chí Minh về. Tại Gia Lai, nhà xe Hồng Hải khai thác 3 chuyến xe/ngày theo kế hoạch và tăng cường thêm 3 chuyến quay đầu, nâng tổng số quay đầu lên 6 chuyến/ngày.

“Trong ngày 29-4, dù đã áp dụng phụ thu 40% theo chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai và tăng lượng xe đến 80% nhưng hầu hết các nhà xe tại Gia Lai vẫn “cháy vé”. Vì vậy, hành khách buộc phải đăng ký dời sang ngày 28 hoặc 30-4 mới có vé. Riêng vé của chiều từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh ngày 3 và 4-5 cũng đã được bán hết, hiện chỉ còn vé cho ngày 5 và 6-5”-ông Hải thông tin.

Lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải hành khách. Ảnh: Minh Phương

Còn ông Trần Văn Uông-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai (nhà xe Đức Đạt) thì cho hay: Công ty hiện có 36 đầu xe tại các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày thường, đơn vị khai thác 12 chuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, 6 chuyến Gia Lai-Đà Nẵng và ngược lại. Trong dịp lễ 30-4, Công ty tăng cường thêm 5 xe để phục vụ hành khách quay đầu từ TP. Hồ Chí Minh, trong khi tuyến Gia Lai-Đà Nẵng vẫn giữ nguyên tần suất hoạt động.

“Năm nay, lượng khách tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh khá ổn định. Riêng trong ngày 29-4 có 5 chuyến xe tăng cường chở khách từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh để xem diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Riêng chiều Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, dự kiến lượng khách tập trung đông vào ngày 4-5 nên doanh nghiệp có kế hoạch sẽ tăng cường thêm 5 chuyến xe để phục vụ người dân”-ông Uông nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Huỳnh Trọng Khiêm-Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai-cho biết: Dịp lễ năm nay, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao trên các tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai-Đà Nẵng và ngược lại. Ngày thường, các nhà xe tại Bến xe Đức Long Gia Lai khai thác khoảng 120 chuyến/ngày, vận chuyển hơn 1.300 hành khách đến các tỉnh, thành. Trong đó, tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh có 38 chuyến/ngày và tuyến Gia Lai-Đà Nẵng dao động từ 14 đến 17 chuyến/ngày.

Dự kiến dịp lễ 30-4 và 1-5, tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng lên khoảng 70-76 chuyến/ngày, còn tuyến Gia Lai-Đà Nẵng sẽ tăng lên khoảng 20-25 chuyến/ngày.

“Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và dự phòng trường hợp lượng khách tăng đột biến, Bến xe Đức Long Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, đồng thời dự phòng phương án giải tỏa khách trong trường hợp tăng đột biến tại bến xe. Mặt khác, chúng tôi cũng phân công đội ngũ nhân viên, bảo vệ thay phiên nhau trực 24/24 giờ tại bến xe để giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho các phương tiện ra vào bến”-ông Khiêm cho hay.

Hành khách tham gia vận tải bằng đường hàng không. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, lãnh đạo Cảng Hàng không Pleiku cho biết: Đến thời điểm hiện tại, các hãng hàng không khai thác tuyến bay tại Sân bay Pleiku vẫn chưa thông báo kế hoạch tăng tần suất chuyến bay. Do đó, Cảng Hàng không Pleiku vẫn duy trì khai thác 6 chuyến bay đi và đến mỗi ngày như thường lệ. Cụ thể, mỗi ngày, Vietnam Airlines khai thác 2 chuyến bay tuyến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại; Vietjet Air khai thác 4 chuyến tuyến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Còn theo đại diện Phòng vé Vietnam Airlines Pleiku, dự kiến ngày 3-5, sẽ tăng thêm 1 chuyến bay khứ hồi Pleiku-TP. Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Cùng với việc đảm bảo phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các ngành chức năng cũng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là tại các “điểm nóng”, khu vực tập trung đông người và cửa ngõ ra vào TP. Pleiku. Công an tỉnh đã có kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở trong việc xử lý các sự cố liên quan đến an ninh trật tự.

Cùng với đó, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đặt ra nhiệm vụ cho các đơn vị phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu như: không để xảy ra phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản; tỷ lệ phá án chung đạt trên 80%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tập trung kéo giảm tội phạm hình sự, hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội diễn ra trong dịp lễ.

Đặc biệt, với chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tiến hành tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, tập trung trọng tâm vào các ngày nghỉ lễ trên các tuyến giao thông, thực hiện nghiêm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Xây dựng: “Sở đã chỉ đạo các đơn vị vận tải bố trí đủ tài xế và tuân thủ nghiêm thời gian làm việc, đặc biệt là đối với các tuyến đường dài và xe chạy ban đêm. Tuyệt đối không sử dụng tài xế thiếu ngủ, mệt mỏi hoặc không đảm bảo sức khỏe. Các đơn vị vận tải phải giám sát chặt chẽ phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình và hệ thống camera nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm”.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông-cho biết: Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ huy động 100% quân số nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ; tất cả cán bộ, chiến sĩ không nghỉ phép trong thời gian này.

Phòng cũng đã thành lập các tổ chuyên đề, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ người dân đi lại thông suốt trong dịp lễ, tập trung vào các khu vực có mật độ phương tiện cao và có dấu hiệu phức tạp về an toàn giao thông.

Các tổ tuần tra tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, hạn chế đua xe trái phép, ùn tắc giao thông và các tình huống phức tạp khác, đồng thời đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên tuyến giao thông.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên các tổ tuần tra nhằm động viên và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thi hành công vụ. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để đảm bảo người dân có một dịp lễ an toàn và vui tươi trong không khí chung của cả nước”-Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-thông tin: Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xây dựng phương án phục vụ cụ thể, huy động tối đa phương tiện và nhân lực; đồng thời, chuẩn bị sẵn các phương tiện dự phòng để chuyển hành khách khi phương tiện xảy ra sự cố, hỏng hóc hoặc bị xử lý vi phạm.

Tất cả phương tiện đưa vào vận hành đều phải được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Bên cạnh đó, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải niêm yết đầy đủ thông tin về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy và giá vé, đồng thời đa dạng hóa hình thức bán vé nhằm tạo thuận lợi cho người dân.