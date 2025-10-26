Nhiều tuyến giao thông ở xã Kon Chiêng bị xuống cấp, chậm sửa chữa

(GLO)- Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Kon Chiêng (tỉnh Gia Lai) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, cản trở phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đường làm dang dở, đi lại khó khăn

Dự án công trình đường liên xã của huyện Mang Yang cũ có tổng chiều dài 33,4 km trên địa bàn 4 xã gồm Ayun, Đê Ar, Đăk Trôi, Kon Chiêng. Hiện nay, dự án này vẫn còn một số hợp phần đang thực hiện dang dở.

Riêng tại xã Kon Chiêng, 3 đoạn đường từ trung tâm xã đến làng Đak Ó và cụm dân cư 3 làng khối III (làng Thương, Toak, Tar) nằm trong dự án cũng bị “treo” nhiều năm qua và rơi vào cảnh mưa lầy lội, nắng bụi mù.

Những ngày qua, mưa kéo dài liên tục khiến một số đoạn trở nên lầy lội, trơn trượt, xuất hiện nhiều ổ gà. Việc đi lại của người dân vì vậy cũng gặp nhiều trở ngại, kéo theo khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Ba đoạn đường từ trung tâm xã đến làng Đak Ó và cụm dân cư 3 làng khối III bị “treo” nhiều năm qua và rơi vào cảnh mưa lầy lội, nắng bụi mù. Ảnh: H.P

Anh Khươi (23 tuổi, ở Làng Thương) cho biết: Hằng ngày, anh đi làm qua lại tuyến đường này. Đường hư hỏng nhiều đoạn khiến việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

“Mặt đường bong tróc, phải di chuyển chậm và tập trung để quan sát tránh ổ gà, có thể gây trượt bánh xe, té ngã. Đường hư vậy nhưng việc sửa chữa quá chậm”-anh Khươi nói.

Đường xuống cấp, chậm sửa chữa khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ảnh: H.P

Tuyến đường T1 từ ngã 3 Kon Chiêng đến hết xã Đak Trôi (cũ) dài 17 km; trong đó có 5,6 km giáp ranh xã Al Bá đã được làm mới, còn lại 12 km ở địa phận xã Kon Chiêng cũng rơi vào cảnh hư hỏng nặng. Mặt đường xuất hiện khá nhiều ổ gà, nhiều đoạn bị bong tróc chỉ còn trơ trọi đá dăm.

Tuyến đường T1 từ ngã 3 Kon Chiêng đến hết xã Đak Trôi (cũ) hư hỏng, mặt đường có nhiều ổ gà. Ảnh: H.P

Tỉnh lộ 666 là tuyến huyết mạch kết nối quốc lộ 19 vào trung tâm xã Kon Chiêng, xã Lơ Pang. Sau nhiều năm sửa chữa, tuyến đường này vẫn chưa hoàn thiện, khiến người dân rất bức xúc. Đặc biệt, một số đoạn từ ngã ba Năm Đạt vào khoảng 6 km hay đoạn ngã ba Đak Ó-Đak Trôi đang bị hư hỏng nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tình trạng xe sụp hố, chết máy gây ách tắc giao thông.

Ông Nguyễn Văn Lân-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Trôi-chia sẻ: “Nhiều đoạn trên tỉnh lộ 666 đã hư hỏng quá nghiêm trọng. Trời không mưa thì còn thấy đường đi, chứ mưa xuống là xuất hiện các ao nước lớn nằm ngay giữa đường. Đặc biệt, đường hư hỏng khiến việc mua bán, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp của đơn vị gặp khó khi giá cước tăng và gián tiếp đẩy giá các sản phẩm nông nghiệp của nông dân xuống thấp hơn mặt bằng chung”.

Kiến nghị nhanh chóng hoàn thiện các dự án

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, UBND xã Kon Chiêng được giao tiếp nhận và thực hiện công trình đường liên xã huyện Mang Yang cũ với tổng mức vốn 90 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2023-2025 (Dự án theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 2-5-2023 của UBND tỉnh Gia Lai cũ).

Nhiều đoạn trên tỉnh lộ 666 vào trung tâm xã Kon Chiêng mặt đường nát như tương, nhiều hố sâu, thường xuyên xảy ra kẹt xe. Ảnh: H.P

Theo UBND xã Kon Chiêng, đơn vị được giao tiếp nhận và quản lý dự án công trình đường liên xã có quy mô cấp huyện theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 25-9-2025 của UBND tỉnh Gia Lai (dự án nhóm B, công trình giao thông cấp IV).

Khối lượng công việc triển khai đang còn dang dở của dự án trải dài qua địa bàn 2 xã Ayun và Kon Chiêng; khoảng cách giữa trung tâm 2 xã khoảng 60 km, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra và giám sát dự án.

Bên cạnh đó, xã không có cán bộ đủ năng lực chuyên môn về xây dựng; thiếu nhân lực, kinh nghiệm đảm nhận công tác quản lý, giám sát dự án để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Chính quyền xã Kon Chiêng mong muốn các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã sớm được nâng cấp, sửa chữa để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: H.P

Những khó khăn này đã được UBND xã Kon Chiêng báo cáo về các sở, ngành của tỉnh.

Ngoài ra, hiện nay, xã Kon Chiêng cũng không đủ điều kiện thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng của xã. Vì vậy, địa phương phải thuê Ban Quản lý dự án xã Mang Yang (đơn vị cũ trước đây được giao thực dự án này) để tiếp tục thực hiện.

“Điều địa phương lo lắng nhất là thời gian quá ngắn, từ nay đến cuối năm phải hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Trong khi dự án này bị kéo dài, chậm trễ qua nhiều năm không phải là trách nhiệm của xã sau thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương”-lãnh đạo UBND xã Kon Chiêng cho hay.

Ngoài tuyến đường trên, chính quyền và người dân xã Kon Chiêng đề nghị các cấp, các ngành sớm triển khai sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường T1, tỉnh lộ 666. Bởi đây đều là những tuyến đường huyết mạch, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.