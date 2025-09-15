Khai mạc kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

(GLO)- Sáng 15-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ trì kỳ họp có các ông, bà: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự kỳ họp còn có các ông: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sau hơn 2 tháng sắp xếp, hợp nhất 2 tỉnh, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Gia Lai đã đi vào ổn định; bước đầu đáp ứng nhiệm vụ đặt ra, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh lần này sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025; về điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Đồng thời, kỳ họp cũng quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ QN05, phường Quy Nhơn Tây; quy định một số nội dung về nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; quy định về mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là quy định về cơ chế hỗ trợ vaccine tiêm phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn 58 xã, phường; quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn 58 xã, phường; quy định về một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và một số nội dung quan trọng khác.

“Đây là những vấn đề trọng yếu, cấp bách, cần được HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương 2 cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo”-Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung, các nội dung trình kỳ họp lần này đã được UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục quy định; được các ban HĐND tỉnh thẩm tra chặt chẽ; được Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành chủ trì soạn thảo nội dung trình kỳ họp cần báo cáo thuyết trình ngắn gọn, súc tích, tập trung làm rõ nội dung cần HĐND tỉnh quyết nghị và giải trình thỏa đáng những vấn đề đại biểu quan tâm qua thảo luận tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: “Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tối đa tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc và thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”.