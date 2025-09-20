Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Ngã ba Dốc Bao Bì xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hiện nay, hạ tầng giao thông tại khu vực ngã ba Dốc Bao Bì trên QL 19 (đoạn qua tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Dù người dân nhiều lần kiến nghị, nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Mặt đường tại ngã ba Dốc Bao Bì trên Quốc lộ 19 (thuộc phường An Nhơn Nam) xuống cấp nặng, gây nguy hiểm giao thông.
Mặt đường tại ngã ba Dốc Bao Bì trên quốc lộ 19 (thuộc phường An Nhơn Nam) xuống cấp nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Đức Minh

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường tại ngã ba bị bong tróc, biến dạng, xuất hiện nhiều ổ gà khiến xe cộ di chuyển khó khăn, mất an toàn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có nhiều vụ té ngã, nhất là đối với người đi xe máy.

Nguyên nhân chính là do ngã ba này là điểm giao giữa QL 19 và tuyến đường dẫn vào các mỏ đá, nhà máy, kho hàng của một số DN. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn qua lại, khiến mặt đường nhanh chóng hư hỏng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Thuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT 36.71 (đơn vị quản lý khai thác QL 19 đoạn qua khu vực nói trên) thừa nhận ngã ba Dốc Bao Bì thường xuyên hư hỏng. Nguyên nhân, đây là điểm tiếp giáp giữa đường nhựa (QL 19) và đường bê tông nhưng xe ben, xe tải chạy liên tục. Ngoài ra, đường bê tông không có hệ thống thoát nước, mỗi lần trời mưa, nước tràn xuống quốc lộ, khiến đường hư hỏng nặng hơn.

Liên quan vấn đề này, đại diện Ban ATGT tỉnh cho biết: Các điểm hư hỏng nằm trong hành lang an toàn đường bộ QL 19, thuộc phạm vi quản lý của Công ty TNHH BOT 36.71. Do vậy, DN này phải có trách nhiệm khắc phục. Ban ATGT tỉnh sẽ đề nghị DN sớm sửa chữa, đảm bảo ATGT khu vực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Nhịp sống Đô thị

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

Đô thị

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

null