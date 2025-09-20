Ngã ba Dốc Bao Bì xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(GLO)- Hiện nay, hạ tầng giao thông tại khu vực ngã ba Dốc Bao Bì trên QL 19 (đoạn qua tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Dù người dân nhiều lần kiến nghị, nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Mặt đường tại ngã ba Dốc Bao Bì trên quốc lộ 19 (thuộc phường An Nhơn Nam) xuống cấp nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Đức Minh

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường tại ngã ba bị bong tróc, biến dạng, xuất hiện nhiều ổ gà khiến xe cộ di chuyển khó khăn, mất an toàn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có nhiều vụ té ngã, nhất là đối với người đi xe máy.

Nguyên nhân chính là do ngã ba này là điểm giao giữa QL 19 và tuyến đường dẫn vào các mỏ đá, nhà máy, kho hàng của một số DN. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn qua lại, khiến mặt đường nhanh chóng hư hỏng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Thuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT 36.71 (đơn vị quản lý khai thác QL 19 đoạn qua khu vực nói trên) thừa nhận ngã ba Dốc Bao Bì thường xuyên hư hỏng. Nguyên nhân, đây là điểm tiếp giáp giữa đường nhựa (QL 19) và đường bê tông nhưng xe ben, xe tải chạy liên tục. Ngoài ra, đường bê tông không có hệ thống thoát nước, mỗi lần trời mưa, nước tràn xuống quốc lộ, khiến đường hư hỏng nặng hơn.

Liên quan vấn đề này, đại diện Ban ATGT tỉnh cho biết: Các điểm hư hỏng nằm trong hành lang an toàn đường bộ QL 19, thuộc phạm vi quản lý của Công ty TNHH BOT 36.71. Do vậy, DN này phải có trách nhiệm khắc phục. Ban ATGT tỉnh sẽ đề nghị DN sớm sửa chữa, đảm bảo ATGT khu vực.