Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hiện tại, phần thân cầu bị sập tạo thành hình chữ V vẫn nằm giữa dòng suối. Hai bên mố cầu chênh vênh, nhiều đoạn bê tông bong tróc. Mỗi khi mưa lớn, nước suối Ia Chịa dâng cao, chảy xiết, cuốn theo bùn đất và rác thải.

cau-moi.jpg
Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy từ 2 năm trước. Ảnh: T.D

Ông Ksor Pưl-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mít Kom 1-cho biết: Cây cầu này được làm cách đây khoảng 10 năm. Khi đưa vào sử dụng, dân làng mừng lắm vì đi làm nương rẫy thuận tiện hơn. Làng có gần 100 hộ thì phần lớn có nương rẫy cà phê, cao su, điều... ở bên kia cầu.

Ngoài ra, nhiều người trong làng làm công nhân khai thác mủ cao su cho Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 cũng phải qua cầu hằng ngày. Đầu tháng 10-2023, khi một chiếc xe chở học sinh vừa đi qua thì phần giữa cầu bất ngờ sập xuống. Vụ sập cầu không gây thiệt hại về người, nhưng từ đó, bà con không còn đường sang bờ bên kia.

“Vào mùa nắng, chúng tôi lựa đoạn nước cạn để chạy xe qua suối đi làm; còn mùa mưa thì để xe hai bên đầu cầu rồi lội qua. Cũng đã xảy ra một số vụ mất cắp xe máy của người dân để xe bên bờ suối khi đi làm. Vào mùa thu hoạch nông sản, bà con phải đi đường vòng qua làng khác xa hơn 5-6 km để chở nông sản về, khiến chi phí vận chuyển tăng cao”-ông Pưl nói.

ha-tang-giao-thong.jpg
Người dân phải lội qua suối để về làng. Ảnh: T.D

Già làng Rơ Châm Ben thì chia sẻ: “Người đi làm rẫy, đi cạo mủ cao su phải lội suối, có hôm trượt ngã. Các hộ dân của Đội 18 ở bên kia suối cũng phải chọn đường khác để ra trung tâm xã mua hàng hóa chứ không còn đi đường này như trước. Chúng tôi mong Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng lại cầu để người dân đi lại thuận lợi”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Đình Thắm-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: “Trước đây, xã đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Ia Grai (cũ) bố trí vốn xây dựng cầu. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, việc đầu tư bị tạm dừng. Hiện xã đã đề xuất cấp trên xét, bố trí kinh phí xây dựng cầu mới. Đồng thời, xã cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân không lội qua suối khi nước lớn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”.

