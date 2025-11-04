Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ ngày 1-7 đến nay; thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước đây.

pho-chu-tich-hdnd-tinh-huynh-thuy-van-phat-bieu-tai-buoi-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Hải

Qua nghe thông báo, cử tri phường Quy Nhơn đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Gia Lai kể từ khi sáp nhập 2 tỉnh.

Trong đó, đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại địa phương, làm cơ sở cho các cấp, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

cu-tri-tran-van-tien-khu-pho-9-pquy-nhon-phat-bieu-kien-nghi.jpg
Cử tri Trần Vân Tiên (khu phố 9, phường Quy Nhơn) phát biểu kiến nghị. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đó, cử tri cũng có nhiều kiến nghị xoay quanh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý dạy thêm, học thêm; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo thuận lợi và đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các thuyền có chiều dài dưới 9 m của ngư dân ở khu phố 9; tăng cường công tác quản lý đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và đảm bảo an ninh trật tự các khu phố.

Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị cần công khai công tác quy hoạch, thông tin khi triển khai thực hiện các dự án để phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của người dân và tạo thuận lợi cho người dân trong xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở...

quang-canh-buoi-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành và phường Quy Nhơn quan tâm, nhanh chóng giải quyết những kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng và trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XII để sớm giải quyết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gặp gỡ nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.M

Phát triển bền vững từ tầm nhìn, kỷ cương

Đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Trong không khí hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, Ðảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, đảng viên vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

Chính trị

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

null