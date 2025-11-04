Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 4-11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ ngày 1-7 đến nay; thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước đây.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Hải

Qua nghe thông báo, cử tri phường Quy Nhơn đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Gia Lai kể từ khi sáp nhập 2 tỉnh.

Trong đó, đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại địa phương, làm cơ sở cho các cấp, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Cử tri Trần Vân Tiên (khu phố 9, phường Quy Nhơn) phát biểu kiến nghị. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đó, cử tri cũng có nhiều kiến nghị xoay quanh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý dạy thêm, học thêm; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo thuận lợi và đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các thuyền có chiều dài dưới 9 m của ngư dân ở khu phố 9; tăng cường công tác quản lý đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và đảm bảo an ninh trật tự các khu phố.

Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị cần công khai công tác quy hoạch, thông tin khi triển khai thực hiện các dự án để phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của người dân và tạo thuận lợi cho người dân trong xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành và phường Quy Nhơn quan tâm, nhanh chóng giải quyết những kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng và trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XII để sớm giải quyết.