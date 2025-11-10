Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Tham dự chương trình tổng duyệt có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã triển khai rà soát toàn bộ nội dung, quy trình tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng, đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, đúng nghi thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 5 từ phải sang) trao đổi với các đơn vị để rút kinh nghiệm cho lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra chiều 11-11. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ diễn ra chiều 11-11 tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông đã cơ bản hoàn tất.

Tuy nhiên, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với số lượng hài cốt liệt sĩ được quy tập lớn, diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Pleime (19/11/1965-19/11/2025). Do đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai chu đáo mọi khâu, bảo đảm lễ viếng, truy điệu và an táng diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

Các em học sinh tham gia lễ tổng duyệt. Ảnh: P.D

Trước đó, từ ngày 6 đến 20-10, trên cơ sở thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với xã Ia Boòng tiến hành tìm kiếm tại 6 địa điểm thuộc làng Gà và thôn Ninh Phúc. Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị đã huy động 636 ngày công, đào 3.740 m hào và khoảng 1.872 m2 đất đá.

Kết quả, Đội K52 đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà ông Ksor Tân (làng Gà) cùng nhiều di vật như: lược nhựa, mảnh vải, ống nhựa, đồng xu kim loại, bát sắt tráng men, bàn chải đánh răng, đai kim loại…

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: P.D

18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Một số mẫu sinh phẩm đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y để giám định, xác minh danh tính.

Bước đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định, đây là các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1960 đến năm 1972.