Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Tham dự chương trình tổng duyệt có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã triển khai rà soát toàn bộ nội dung, quy trình tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng, đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, đúng nghi thức.

z7208884843266-23d40a21656044c53744eeca9c7f2ee1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 5 từ phải sang) trao đổi với các đơn vị để rút kinh nghiệm cho lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra chiều 11-11. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ diễn ra chiều 11-11 tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông đã cơ bản hoàn tất.

Tuy nhiên, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với số lượng hài cốt liệt sĩ được quy tập lớn, diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Pleime (19/11/1965-19/11/2025). Do đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai chu đáo mọi khâu, bảo đảm lễ viếng, truy điệu và an táng diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

z7208752869418-7deb85b043d294b2247ba06fb5c37e96.jpg
Các em học sinh tham gia lễ tổng duyệt. Ảnh: P.D

Trước đó, từ ngày 6 đến 20-10, trên cơ sở thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với xã Ia Boòng tiến hành tìm kiếm tại 6 địa điểm thuộc làng Gà và thôn Ninh Phúc. Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị đã huy động 636 ngày công, đào 3.740 m hào và khoảng 1.872 m2 đất đá.

Kết quả, Đội K52 đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà ông Ksor Tân (làng Gà) cùng nhiều di vật như: lược nhựa, mảnh vải, ống nhựa, đồng xu kim loại, bát sắt tráng men, bàn chải đánh răng, đai kim loại…

z7208887566136-2fbb88bc0fd547680a1546e81122b6f6.jpg
Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: P.D

18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Một số mẫu sinh phẩm đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y để giám định, xác minh danh tính.

Bước đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định, đây là các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1960 đến năm 1972.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null