Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7-10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Sáng 23-10, đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Cuộc hội đàm nhằm thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Preah Vihear mùa khô 2025-2026.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai có ngài Yong Kim Hiên-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách và các thành viên trong Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear.

Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear ký kết biên bản thỏa thuận. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear Yong Kim Hiên khẳng định: Việc phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) để thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh là trách nhiệm, nghĩa vụ của chính quyền, các ngành, lực lượng chức năng và nhân dân tỉnh Preah Vihear.

Đặc biệt, trong quá khứ, nhờ sự giúp đỡ chí tình, chính nghĩa của Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, đất nước Campuchia mới thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, hồi sinh lần thứ 2 từ đống tro tàn đổ nát.

Với trách nhiệm của thế hệ hôm nay, Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear sẽ nỗ lực hết sức, tận tình giúp đỡ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngài Yong Kim Hiên cũng thông tin một số định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Preah Vihear trong thời gian tới. Preah Vihear mong muốn được hợp tác đầu tư toàn diện với nhiều tỉnh, thành phố thuộc các nước trong khu vực, trong đó có tỉnh Gia Lai, nhằm xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, bứt phá phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear dành cho đoàn và chúc cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh ngày càng gắn kết, bền chặt.

Mùa khô 2024-2025, được sự giúp đỡ của Ban Chuyên trách tỉnh, các cơ quan, các ngành và nhân dân Preah Vihear, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Preah Vihear từ năm 2001 đến nay lên 528 hài cốt.

Bước vào mùa khô 2025-2026, với dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chuyên trách tỉnh, các cơ quan, các ngành và nhân dân tỉnh Preah Vihear.

Trước mắt là hỗ trợ tìm kiếm tại những khu vực đã có thông tin nhưng chưa xác định được vị trí chính xác như: Khu vực thành phố Preah Vihear và các huyện: Chăm San, SCum Thơ Mây, Rô Viêng, Chép, Cu Leng…

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin thêm: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai hiện nay có diện tích đứng thứ 2 Việt Nam, mở rộng không gian phát triển và hội tụ nhiều tiềm năng khi kết nối “biển xanh và đại ngàn cao nguyên”, tạo đà cho sự bứt phá phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai không xa.

Trong chiến lược phát triển, đặc biệt là Dự án tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku sẽ khởi công vào tháng 12 tới đây, khi hoàn thành sẽ tạo thành trục giao thông trọng yếu, kết nối cảng biển quốc tế Quy Nhơn với các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia.

Vì thế, tỉnh đang xúc tiến công tác chuẩn bị để các lãnh đạo cấp cao của tỉnh sớm qua làm việc với lãnh đạo tỉnh Preah Vihear nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác đầu tư song phương trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giữa 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng gửi lời chào và lời mời từ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến ngài Tỉnh trưởng Kim Rứt Thi và lãnh đạo tỉnh Preah Vihear; đồng thời, mong muốn sớm được đón đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh bạn sang thăm tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc hội đàm, Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đã thống nhất và tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận nhằm phối hợp tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Preah Vihear trong mùa khô 2025-2026.

Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung Hiệp định đã ký kết và Biên bản thỏa thuận giữa Ủy ban Chính phủ Việt Nam với Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng K52 với quân số 28 người trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dự kiến triển khai từ ngày 10-11-2025 đến ngày 31-5-2026. Trong thời gian này, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7-10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Preah Vihear.

Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đoàn Bình

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao kinh phí 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mùa khô 2025-2026. Đồng thời, tặng quà cho các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear.