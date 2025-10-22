Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia, chiều 22-10, đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

Cuộc hội đàm nhằm thống nhất các nội dung quan trọng và ký kết biên bản thỏa thuận về việc tổ chức lực lượng phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Stung Treng mùa khô 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, bên trái) trao số tiền hỗ trợ 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai có Ngài Men Kung-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, hợp tác và trách nhiệm, Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng đã thống nhất ký biên bản thỏa thuận. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là 2 tỉnh sẽ tăng cường phối hợp, phấn đấu tìm kiếm 7-10 hài cốt liệt sĩ trở lên trong mùa khô 2025-2026.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, dự kiến từ ngày 10-11-2025 đến 31-5-2026, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai quân số 29 người và phương tiện để thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 7 huyện và thành phố thuộc tỉnh Stung Treng.

Sau khi kết thúc quy tập mùa khô 2025-2026, tỉnh bố trí một bộ phận ở lại Stung Treng tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, quy tập cả trong mùa mưa, thời gian từ ngày 10-6-2026 đến 30-11-2026.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng Men Kung khẳng định: Nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống, giúp nhân dân đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh lần thứ 2.

Với trách nhiệm của thế hệ hôm nay, Ban Chuyên trách, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng sẽ nỗ lực hết sức, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, Đội K52 để tìm kiếm được ngày càng nhiều các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Stung Treng.

Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng thống nhất ký biên bản thỏa thuận. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Chuyên trách, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Stung Treng đã hỗ trợ tận tình, giúp Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2024-2025; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Stung Treng từ năm 2001 đến nay lên 436 hài cốt.

Dự báo, trong mùa khô 2025-2026 và những năm tiếp theo, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn khi thông tin và nhân chứng cung cấp vị trí mai táng liệt sĩ ngày càng ít đi; địa bàn tìm kiếm, quy tập có nhiều thay đổi so với sơ đồ mai táng liệt sĩ trước đây.

Do đó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ, tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử nhà chùa cung cấp thông tin và giúp đỡ Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai (mới) hiện mở rộng không gian và dư địa phát triển khi có cả một vùng cao nguyên rộng lớn, với 134 km bờ biển, vùng đồng bằng trù phú, có 2 sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ…

Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh bứt phá, phát triển và đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, vào tháng 12 tới đây, tỉnh sẽ khởi công dự án tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, nối liền cảng biển Quy Nhơn tới Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, mở ra cơ hội kết nối giao thương giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia.

Bên cạnh thông tin về việc tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng để phục vụ đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh thời gian tới sẽ sang thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Stung Treng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng trân trọng chuyển lời chào, lời mời từ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tới ngài Tỉnh trưởng Sor Soputra và lãnh đạo tỉnh Stung Treng sắp xếp thời gian sớm nhất sang thăm tỉnh Gia Lai để cùng trao đổi, hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Campuchia-Việt Nam ở thành phố Stung Treng. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao số tiền hỗ trợ 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Đồng thời, tặng quà cho các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

Dịp này, đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I (quân đội Hoàng gia Campuchia) cũng đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Campuchia-Việt Nam ở thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng.