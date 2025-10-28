Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ đội Biên phòng Gia Lai hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri

CÔNG CƯỜNG
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 27-10, tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ giao nhận vật chất, nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Tham dự chương trình có Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai; Trung tướng Ung Sộ Phiếp-Giám đốc Ty Công an tỉnh Ratanakiri; Thiếu tướng Mui Sộ Phat-Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri; Đại tá Chăn Sa Rin-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Ratanakiri cùng chỉ huy các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri.

quang-canh-buoi-le.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Cường

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã trao tặng các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri một số nhu yếu phẩm gồm: 6 tấn gạo, 3 tạ đường trắng, 90 thùng mì tôm, 60 can dầu ăn và 30 thùng nước mắm. Tổng trị giá quà tặng gần 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn các đơn vị bạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và BĐBP tỉnh Gia Lai tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người; các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép.

bdbp-gia-lai-trao-vat-chat-nhu-yeu-pham.jpg
Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao tặng nhu yếu phẩm cho các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Công Cường

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Thay mặt các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Trung tướng Ung Sộ Phiếp cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và phối hợp của BĐBP tỉnh Gia Lai thời gian qua trong các mặt công tác, đặc biệt là trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ biên giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

