Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30-6-2026

(GLO)- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31-3-2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Theo Quyết định, thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 được gia hạn thời hạn sử dụng đến hết ngày 30-6-2026. Quyết định này thay thế Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19-12-2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 được gia hạn đến hết ngày 30-6-2026. Ảnh: Quang Khoa

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.