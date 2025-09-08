Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 6-9 tại nhà chị N.T.B. Sau khi tai nạn xảy ra, hàng xóm nhanh chóng phát hiện, cứu chị ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú).

Bác sĩ động viên bệnh nhân B. yên tâm điều trị. Ảnh: CTV

Bệnh nhân khi nhập viện tại Khoa Cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương, mạch nhanh, huyết áp tụt. Ngay lập tức, đội ngũ cấp cứu khẩn trương tiến hành hồi sức, giảm đau, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả cho thấy chị B. bị đa chấn thương nặng và phức tạp: Gãy nhiều xương sườn hai bên; tràn dịch, tràn khí màng phổi phải; gãy mỏm ngang cột sống D12- L1; gãy phức tạp đầu trên xương đùi trái; gãy đầu dưới xương cẳng chân hai bên.

Ngay trong đêm 6-9, ê kíp y-bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Sau gần 4 giờ nỗ lực, ê kíp đã hoàn thành phẫu thuật. Đến chiều 8-9, sức khỏe chị B. đã ổn định và tiếp tục được điều trị phục hồi.