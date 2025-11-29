Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10-12-2025

(GLO)- Chiều tối 29-11, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, đợt mưa lũ kéo dài 6 ngày đã gây thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng, làm 108 người chết và mất tích, gần 1.000 nhà sập hoàn toàn, gần 3.400 nhà bị hư hỏng nặng.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động tổng lực hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương và sở, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả với tinh thần “khẩn trương nhất-tập trung nhất-ưu tiên bảo vệ tính mạng và ổn định chỗ ở cho nhân dân”.

Tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chính sách khẩn cấp hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại. Toàn tỉnh đã huy động hơn lực lượng 20.000 người gồm Công an, Quân đội và lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; sửa chữa trạm y tế, trường học, các công trình công cộng và nhà ở cho người dân; dọn vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch bệnh... với tinh thần “lũ rút đến đâu, xử lý ngay đến đó", giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cùng các tổ chức, ngân hàng và cá nhân đã tích cực hỗ trợ nhân dân, thăm hỏi gia đình có người tử vong và trao quà giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tính đến nay, tổng kinh phí địa phương đã sử dụng để thực hiện khắc phục thiệt hại và hỗ trợ nhân dân là 1.191 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, dự phòng ngân sách tỉnh, Quỹ phòng-chống thiên tai và Quỹ dự trữ tài chính tỉnh.

Tỉnh đã kịp thời cung cấp thực phẩm, nước sạch, quần áo, chăn màn, thuốc men cho người dân, bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét hoặc thiếu nước sạch. Đồng thời, phân bổ khẩn cấp 3.000 tấn gạo dự trữ quốc gia; hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong 3 tháng cho các hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị ngập với mức 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng.

Về hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở, tỉnh đã xuất cấp kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 5 triệu đồng/nhà tốc mái hoàn toàn; 2 triệu đồng/nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần. Đối với các hộ mất nhà cửa, tỉnh đã kịp thời bố trí chỗ ở tạm chủ yếu theo hình thức xen ghép, phần còn lại bố trí tại các khu doanh trại quân đội, bảo đảm không để người dân thiếu chỗ ở sau bão, lũ.

Về khôi phục hạ tầng thiết yếu, đến nay đã khôi phục và cấp điện trở lại 100% số khách hàng bị mất điện; khôi phục thông tin viễn thông và bảo đảm cấp nước sinh hoạt bình thường cho các khu dân cư.

Tổ chức khắc phục tạm thời các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ huyết mạch, bảo đảm lưu thông thông suốt; không còn khu dân cư bị chia cắt. Tổ chức gia cố xong các đoạn đê xung yếu bị vỡ trên địa bàn các xã, phường, bảo đảm phục vụ sản xuất và tăng cường an toàn trước các đợt thiên tai tiếp theo.

Về giáo dục, 100% học sinh, sinh viên đã trở lại trường học an toàn từ ngày 24-11. Các cơ sở y tế bị hư hại đã được sửa chữa, khôi phục và đưa vào hoạt động trở lại, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt; xem xét nâng mức hỗ trợ đối với các nhà bị ngập nước lên 5 triệu đồng/nhà.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử; thiệt hại rất lớn, chưa từng có về người và tài sản; nhưng đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động rất quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong phòng-chống thiên tai.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các địa phương, đồng chí, đồng bào trước thảm họa thiên tai này. Chia sẻ sự mất mát, vất vả của các lực lượng trong quá trình phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang đã ngày đêm sớm tối phòng-chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, thực hiện nghiêm, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Nghị quyết 380-NQ/CP của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc, táo bạo trong việc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, bắt đầu từ 1-12 và chậm nhất tới 31-1-2026 phải làm xong; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31-12-2025. Cùng với đó, phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10-12-2025.

Đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vừa qua đã triển khai hỗ trợ rất nhanh, rất tích cực, kịp thời, Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân, huy động tối đa lực lượng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thống nhất một số mẫu nhà. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn vấn đề đất đai nếu như phải di dời các hộ dân đến khu tái định cư; triển khai các nhiệm vụ, dự án cấp bách về đê điều, công trình thiết yếu theo tinh thần khẩn cấp.

Về các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng khác, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa chữa, khôi phục xong trường học, trạm y tế để học sinh đi học trở lại sớm nhất có thể, người bệnh được khám chữa bệnh kịp thời; hỗ trợ sách vở, trang thiết bị học tập.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, khử trùng, khử khuẩn.

Về tái thiết sản xuất, Thủ tướng yêu cầu hướng dẫn sản xuất, cung cấp giống rau màu, cây trồng, cây lương thực, tái đàn vật nuôi và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu phải huy động nguồn lực của Trung ương, địa phương, nhà hảo tâm và chính từ các gia đình; phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, tiện ở đâu thì giúp ở đó".

Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ 4 địa phương 2.147 tỷ đồng. Chính phủ sẽ nghiên cứu các đề xuất hỗ trợ tiếp theo của các địa phương.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai một cách tập trung, quyết liệt, phân công bảo đảm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; kêu gọi sự chung tay của nhân dân, doanh nghiệp với tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các bộ ngành, cơ quan, địa phương chủ động triển khai ứng phó với bão số 15 trên tinh thần không được chủ quan, bởi cấp bão có thể không lớn nhưng mưa có thể lớn.