(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực phía Đông tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to; khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C; riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 18-21 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Gia Lai sẽ có mưa vừa đến mưa to trong vài ngày tới. Ảnh: P.V

Dự báo trong 24-48 giờ tới, trên đất liền từ khoảng chiều và đêm 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển có lúc cấp 4-5. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C, khu vực phía Tây Gia Lai từ 17-20 độ C.

Vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m.

Cụ thể, dự báo đêm 23, ngày và đêm 24 đến 25-11, nhiệt độ thấp nhất khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn từ 20-23 độ C; Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc từ 17-20 độ C.

