Gia Lai: Nhiều địa phương đề phòng giông lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong vài giờ tới, vùng mây đối lưu có thể gây mưa rào và giông cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam (Khu phố An Dưỡng 1), Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, Cát Tiến, Tây Sơn, Tây Sơn (Thôn 1), Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, An Nhơn. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hình ảnh ra đa tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Sơn Lang, An Khê, Đak Pơ, Ya Hội, Đăk Song, Ia Tul, Ia Rsai, An Lão, An Hòa, An Vinh, An Toàn, Ân Hảo, Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc, Ngô Mây, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Đông, Nhơn Châu, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Vùng biển Gia Lai có gió cấp 5, có lúc cấp 6. Ảnh: P.V

Trên vùng biển Gia Lai, dự báo ngày và đêm 23-11 có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Ngoài ra còn có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 24-11,vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Các địa phương cần đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ.