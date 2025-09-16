Từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa gửi Công văn số 01/BCĐ-BNNMT gửi UBND tỉnh các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thực hiện Công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Công văn nêu trên; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó.