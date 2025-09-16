Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, giật cấp 10

(GLO)- Chiều 16-9, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển với tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 16-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo khoảng 13 giờ ngày 17-9, áp thấp sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 8, giật cấp 10. Đến khoảng 13 giờ ngày 18-9, bão có khả năng đi vào Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ ít thay đổi.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.