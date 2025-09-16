Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, giật cấp 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 16-9, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển với tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 16-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

﻿anh-man-hinh-2025-09-16-luc-153157.png

Dự báo khoảng 13 giờ ngày 17-9, áp thấp sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 8, giật cấp 10. Đến khoảng 13 giờ ngày 18-9, bão có khả năng đi vào Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ ít thay đổi.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo lũ trên sông Ba

Cảnh báo lũ trên sông Ba

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Theo ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hiện nay, lúc 15 giờ ngày 6-9, mực nước lũ tại Trạm Thủy văn Ayun Pa đạt 153,18 m, ở trên mức báo động 1 là 0,18 m.

Dị thường như bão số 5

Dị thường như bão số 5

Cảnh báo thiên tai

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

null