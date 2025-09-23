Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lãnh đạo phường Pleiku kiểm tra hiện trường ngập úng tại suối Hội Phú

BÁ BÍNH
(GLO)- Tối 22-9, mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) bị ngập cục bộ. Ngay sau khi nhận tin, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước và Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình.

Tại hẻm 3 Bà Triệu (tổ dân phố 1-Phù Đổng) và khu vực số nhà 363 Hùng Vương (tổ dân phố 5-Hội Thương), nước dâng cao từ 20-70 cm, tràn vào nhà dân, làm hư hỏng nhiều tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

bi-thu-dang-uy-phuong-pleiku-nguyen-xuan-phuoc-o-giua-tham-hoi-dong-vien-nguoi-dan.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước (áo sơ mi xanh) thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: B.B

Tại hiện trường, lãnh đạo phường Pleiku đã thăm hỏi, động viên người dân; đồng thời chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ cùng các đoàn thể hỗ trợ hộ dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại.

Lãnh đạo phường cũng đề nghị các phòng, ban chuyên môn phối hợp rà soát hệ thống thoát nước, đánh giá nguyên nhân và tham mưu giải pháp khắc phục triệt để, không để tình trạng ngập úng tái diễn.

