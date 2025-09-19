Người dân phường Hội Phú dựng bao cát, ván gỗ chống ngập

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, con hẻm 280 Trường Chinh (tổ dân phố 7, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) lại bị ngập cục bộ. Toàn hẻm có 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 8 hộ ở cuối hẻm chịu cảnh ngập nặng nhất, có khi nước dâng tới 0,5 m.

Để chống ngập, các hộ dân ở cuối hẻm phải chồng bao cát, tận dụng sắt thép và ván gỗ làm rào chắn ngay trước cửa nhà.

Ông Trần Văn Hương (nhà ở cuối hẻm) bức xúc: “Hẻm trũng thấp nhưng không có mương thoát nước vì xung quanh đã xây kín tường bao. Vì vậy, các hộ ở cuối hẻm như tôi bị nước dồn trực tiếp nên buộc phải dùng các vật dụng chắn ngang đường.

Mỗi lần đi đâu đều phải trèo qua, xe máy phải gửi nhờ nhà hàng xóm ở đầu hẻm. Chúng tôi mong Ban Nhân dân thôn và UBND phường Hội Phú sớm họp các hộ dân để bàn cách khắc phục, giúp bà con ổn định cuộc sống”.

Các hộ dân ở cuối hẻm 280 Trường Chinh (phường Hội Phú) phải dùng bao cát, ván gỗ che chắn trước cửa để chống ngập. Ảnh: L.N

Theo ghi nhận, hẻm 280 nằm thấp hơn mặt đường Trường Chinh, lại bị bao quanh bởi nhiều công trình xây dựng kín bít nên nước mưa không có lối thoát. Một số hộ còn xây tường, nâng nền nhà cao chắn ngang, khiến cả con hẻm trở thành “ao” mỗi khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Hội Phú - cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và mới đây tiếp tục gửi đơn đề xuất UBND phường khẩn trương xây dựng hệ thống thoát nước để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đây là vấn đề cấp bách, được người dân mong mỏi từng ngày”.

Trước tình trạng trên, phường Hội Phú đã cử cán bộ kỹ thuật khảo sát, tìm giải pháp. Ban đầu, phương án đào giếng thu nước được tính đến nhưng không khả thi do lượng nước quá lớn và có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.

Gần đây, phương án khoan ngầm xuyên qua sân một số hộ dân để đặt đường ống HDPE D250 dẫn nước ra hệ thống thoát công cộng được đề xuất, với chi phí dự kiến hơn 100 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết: “Phường sẵn sàng bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách để hỗ trợ bà con, nhưng việc khoan đường ống phải đi qua khu vực đất thuộc quyền sử dụng của người dân. Nếu bà con đồng thuận, chúng tôi sẽ triển khai ngay”.

Ngập úng tại hẻm 280 Trường Chinh vẫn là nỗi lo mỗi mùa mưa. Giải pháp thoát ngập chỉ có thể triển khai hiệu quả khi cộng đồng đồng thuận, cùng đặt lợi ích chung lên trên để sớm mang lại cuộc sống ổn định, an toàn cho người dân.