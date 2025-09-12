Danh mục
Gia Lai: 17 học sinh, sinh viên mồ côi nhận học bổng trị giá 145 triệu đồng

TRƯƠNG TRANG
(GLO)- Sáng 12-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhóm Hoa hướng dương (phường Quy Nhơn) trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) mồ côi vượt khó học tốt ở các xã, phường.

Tại chương trình, Nhóm Hoa hướng dương đã trao học bổng trị giá 145 triệu đồng cho 17 HSSV mồ côi có thành tích tốt trong tập.

Trong đó, 2 HS tiểu học được nhận 5 triệu đồng/em; 6 HS THCS nhận 5 triệu đồng/em; 6 HS THPT nhận 10 triệu đồng/em và 3 SV đại học nhận 15 triệu đồng/em.

anh-17-em-hoc-sinh-duoc-trao-tang-hoc-bong-va-qua-tai-chuong-trinh.jpg
Các học sinh, sinh viên nhận học bổng và quà tặng tại chương trình. Ảnh: Trương Trang

Ngoài ra, 17 HSSV trên cũng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 17 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng; Tỉnh đoàn tặng mỗi em 1 suất quà trị giá 300 nghìn đồng. Cùng với đó là nhiều phần quà Tết Trung thu do Hội Khuyến học tỉnh trao tặng.

Được biết, đây là chương trình thường niên được Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Nhóm Hoa hướng dương thực hiện từ năm học 2017-2018 đến nay.

Đây là nguồn động viên ý nghĩa đối với các HSSV có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện để tiếp tục vững bước trên con đường học tập.

