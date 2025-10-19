Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng: Các địa phương phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn

(GLO)- Sáng 19-10, tại xã Biển Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất, xã Gào và Biển Hồ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo tình hình hoạt động kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời thông tin một số kết quả phát triển kinh tế-xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2025.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các xã, phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Trọng tâm là thúc đẩy phát triển thương mại-dịch vụ, duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất.

Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đầu tư cơ sở hạ tầng được tăng cường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại phường Thống Nhất, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 5,95%; tổng thu ngân sách 43,21 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 82,84%. UBND phường đã trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung phường Thống Nhất và Hội đồng thẩm định tỉnh đã triển khai thẩm định đồ án, nhiệm vụ quy hoạch chung phường Thống Nhất.

Đối với xã Gào, kinh tế-xã hội cũng đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, thu ngân sách 9 tháng năm 2025 là 14,25 tỷ đồng (đạt 116,29%); tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ giải quyết số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 100%.

Xã đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Gào, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để trình HĐND xã kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) xem xét, thông qua.

Chủ tịch UBND xã Gào Nguyễn Đăng Quang báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Còn với xã Biển Hồ, trong 9 tháng, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 5%; tổng thu ngân sách đạt hơn 26 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tạo việc làm mới cho gần 480 người…

Liên quan đến công tác quy hoạch, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng và Sở Xây dựng đang tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya. Đối với phần quy hoạch chung xây dựng xã ngoài phạm vi khu du lịch cấp quốc gia, xã đang đẩy nhanh tiến độ để trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, các xã, phường cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập. Đáng chú ý, trụ sở làm việc đã xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng mới.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư nâng cấp; cần ban hành cơ chế phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi từ tiền sử dụng đất khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng để các địa phương có thêm nguồn đầu tư hạ tầng, phát triển quỹ đất và thực hiện nhiệm vụ đầu tư công.

Chủ tịch UBND xã Biển Hồ Trịnh Văn Sang báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp chồng lấn, gây khó khăn cho công tác rà soát, chỉnh lý bản đồ địa chính và giải quyết TTHC về đất đai. Một số xã, phường thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn về các lĩnh vực y tế, du lịch, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực của các xã, phường trong thời gian qua. Đây là lần đầu tiên các đơn vị triển khai chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) nên còn bỡ ngỡ, song cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã phải nắm bắt, hiểu rõ, trách nhiệm với công việc của mình; thực hiện tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ; tập trung thay đổi tư duy, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, phục vụ; triển khai ngay các chương trình hành động, bám vào nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và của địa phương.

Bí thư Đảng uỷ phường Thống Nhất Trần Thị Hồng Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Liên quan đến quy hoạch, về kinh phí thực hiện, các địa phương phê duyệt theo hướng nguồn tỉnh hỗ trợ và một phần từ địa phương để đẩy nhanh tiến độ; quy hoạch phải đồng bộ, nghĩ lớn làm lớn. Các địa phương phải chủ động tạo ra nguồn lực, nguồn thu.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, địa phương có thể thành lập ban quản lý dự án từng công trình hoặc thuê đơn vị tư vấn tham mưu để dự án, công trình triển khai thuận lợi; phải đảm bảo chất lượng công trình từ lúc lập chủ trương đầu tư đến lúc bàn giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu: Từ nay đến cuối năm, các địa phương phải tập trung giải ngân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn. Các xã, phường nhanh chóng rà soát nguồn vốn các công trình; nếu công trình nào chưa triển khai được thì đề nghị điều chuyển ngay để tránh mất vốn.