Quy hoạch xã phải đảm bảo chất lượng, có tính liên kết vùng

(GLO)- Chiều 18-10, tại xã Phú Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi làm việc với lãnh đạo 4 xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Thiện và Chư A Thai. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, từ ngày 1-7 đến nay, hoạt động của bộ máy chính quyền các xã vận hành hiệu quả; tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng mừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Rbol và Ia Sao. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của UBND xã Ia Rbol, sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, địa phương đã kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức và duy trì hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 15-10 đạt 1,271 tỷ đồng, bằng 251,6% so với dự toán tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 3,404 tỷ đồng, đạt hơn 98% kế hoạch. UBND xã đã hoàn thành việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Ia Rbol và hiện đang phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai các bước lập đồ án quy hoạch chung xã.

Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã Ia Sao cũng đạt nhiều kết quả phấn khởi. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập cơ bản bảo đảm, không trùng chức danh; đa phần công chức được bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm sự thông suốt trong quản lý, điều hành sau sáp nhập. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch tại Bộ phận một cửa. Quy hoạch chung xã Ia Sao đang được UBND xã lấy ý kiến các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Sau 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị xã Phú Thiện cơ bản vận hành thông suốt, thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 6,5%; tổng diện tích gieo trồng đến nay đạt 18.305 ha; các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy nhanh tiến độ. Xã đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để hoàn thiện quy hoạch chung xã Phú Thiện, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tại xã Chư A Thai, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra; lĩnh vực nông-lâm nghiệp, công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ được duy trì ổn định. Xã triển khai sản xuất vụ Mùa bảo đảm thời vụ, hiện người dân đang thu hoạch một số cây trồng. Công tác phòng-chống dịch bệnh được thực hiện chủ động, cây trồng, vật nuôi sinh trưởng, phát triển bình thường, chưa phát hiện dịch bệnh nguy hiểm. Tổng thu ngân sách đạt 3,934 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm; xã có 165 hộ nghèo (3,28%) và 283 hộ cận nghèo (5,62%). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 5,535 tỷ đồng, bằng 27,54% kế hoạch. Hiện xã đang khẩn trương lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch chung xã Chư A Thai.

Chủ tịch UBND xã Ia Sao Ksor H'Khuyên báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, một số khó khăn, vướng mắc đã được các địa phương đề cập và kiến nghị được tháo gỡ, như: Về quy hoạch chung của xã trong thời gian ngắn, tỉnh chưa bố trí kinh phí nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện; trụ sở làm việc của xã diện tích nhỏ, thiếu phòng làm việc; đề nghị bố trí Tổ công tác hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại địa phương; cần bổ sung hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí và gia hạn thời gian để hoàn thành Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ; khó khăn trong điều chỉnh kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, các xã cũng phản ánh tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực địa chính, quy hoạch xây dựng, kế toán; phần mềm Hệ thống Đăng ký và Quản lý Hộ tịch đôi khi không đồng bộ dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, gây khó khăn trong kiểm tra, giám sát và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, nhiều người dân chưa có tài khoản ngân hàng nên không thể nộp phí trực tuyến, phải nộp tiền mặt; một số người dân không có điện thoại hoặc điện thoại thông minh nên phải sử dụng thiết bị của công chức để nộp hồ sơ; nhiều trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2…

Chủ tịch UBND xã Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tình hình hoạt động của xã sau 3 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các xã trong thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng các địa phương đã chủ động khắc phục, bảo đảm hoạt động thông suốt. Đồng chí chia sẻ: công việc ngày càng nhiều, biên chế còn hạn chế, nhiều cán bộ chưa quen với việc giao KPI; kinh phí còn ít, quy trình phân bổ chậm; cơ sở vật chất thiếu thốn; tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các xã phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nâng cao trách nhiệm, tâm huyết với công việc; cải thiện thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, xác định làm hết việc chứ không hết giờ, chỉ bàn làm chứ không bàn lùi. Vấn đề nào khó thì kịp thời báo cáo cấp trên, chủ động tham mưu, đề xuất hướng tháo gỡ. Các đồng chí Bí thư phải đồng hành với chính quyền, tăng cường trao đổi, nắm thông tin, chỉ đạo sát sao, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người dân.

“Đối với công tác quy hoạch, phải xác định quy hoạch là khâu đi trước, bám sát các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và địa phương để bảo đảm chất lượng, đồng bộ, có tính liên kết vùng; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Cần tính toán xây dựng hạ tầng hợp lý để các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đạt hiệu quả, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Về nguồn kinh phí, một phần do tỉnh hỗ trợ, phần còn lại từ địa phương. Các xã cần dự kiến tỷ lệ nguồn thu vượt, lập danh mục dự án đầu tư phù hợp để sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, rà soát các dự án không giải ngân được để đề xuất điều chỉnh nguồn vốn.

Các xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, tỷ lệ hộ nghèo còn lớn, cần đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo. Khi giảm được nghèo sẽ giữ được an dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, các xã phải xác định rõ nguyên nhân nghèo, có giải pháp sát thực tế, tập trung vào từng nhóm đối tượng cụ thể để giảm nghèo bền vững”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.