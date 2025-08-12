Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến tiềm năng và lợi thế thành động lực phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Rbol lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 12-8 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp tổng kết chặng đường đã qua, mà còn mở ra kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của quê hương Ia Rbol sau sáp nhập.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Ia Rbol được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 2 xã Chư Băh và Ia Rbol cũ, với diện tích tự nhiên 154,97 km² và dân số 10.220 người. Nhiệm kỳ 2020-2025 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã kiên trì, nỗ lực, đồng bộ triển khai các giải pháp phát triển KT-XH, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Hộ nghèo xã Ia Rbol được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Nguyễn Chí Cường, Chủ tịch UBND xã, kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Diện tích gieo trồng đạt hơn 4.847 ha, tăng gần 735 ha so với năm đầu nhiệm kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt gần 7.029 tấn/năm, tăng hơn 878 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, với gần 9.300 con gia súc, 21.500 con gia cầm. Thu ngân sách đạt 20,362 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được tăng cường. Trong nhiệm kỳ xã đã đầu tư xây dựng mới 4.072 m đường giao thông nông thôn, 3.200 m kênh mương thủy lợi; xây Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, 2 nhà vệ sinh cho nhà sinh hoạt cộng đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cộng đồng, được triển khai đồng bộ. Từ nhiều nguồn vốn, xã đã xây mới 61 căn nhà cho hộ nghèo, lắp đặt công trình cấp nước sạch cho 19 hộ, cấp 148 bò cái sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nhờ đó, từng bước nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,43% (năm 2020) còn 0,09% vào cuối năm 2024. Đây là một bước tiến vượt bậc.

Cán bộ Hội LHPN xã Ia Rbol hướng dẫn hội viên cách thức chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: Vũ Chi

Phong trào xây dựng nông thôn mới ghi nhận kết quả rõ nét, với 5 buôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 89,59% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”, 100% thôn đạt “Thôn văn hóa”. Toàn xã có 4/6 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất giáo dục ngày càng hoàn thiện.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã kết nạp mới 60 đảng viên, vượt 25% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên lên 332, trong đó 148 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Tất cả 12/12 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Hằng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 22/22 chi bộ đạt “Chi bộ bốn tốt”, Đảng bộ đạt “Đảng bộ bốn tốt”.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc. Chính quyền duy trì tốt lịch tiếp dân, xử lý kịp thời kiến nghị của nhân dân; vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy.

Bà Đoàn Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Nhiệm kỳ qua là giai đoạn nhiều thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cả hệ thống chính trị xã đã kiên trì, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH; đồng thời tiến hành sắp xếp, ổn định bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng vững chắc để Ia Rbol tự tin bước vào chặng đường mới với quyết tâm phát triển toàn diện và bền vững.

Định hướng bứt phá cho giai đoạn mới

Nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Ia Rbol có nhiều thời cơ và đối diện cả thách thức. Địa bàn có 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, tốc độ đổi mới tập quán sản xuất còn chậm; biến đổi khí hậu và dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến KT-XH. Những vấn đề này đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã phải có chiến lược và giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đời sống người dân xã Ia Rbol ngày càng được nâng cao, diện mạo buôn làng ngày càng đổi mới. Ảnh: Vũ Chi

Đảng bộ xã đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,4%/năm; thu ngân sách tăng 10%/năm; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95%/năm; giảm hộ nghèo bình quân 0,05%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 30,86%. Bên cạnh đó, hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên; 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ xã xác định một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ tốt hơn cho người dân, DN.

Trong phát triển kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với cây trồng chủ lực như lúa, bắp, mì, mía và cây ăn quả; phát triển chăn nuôi heo, bò theo hướng trang trại công nghiệp.

Bên cạnh đó, xã tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước; mở rộng kênh mương nội đồng, tạo bước đột phá cho sản xuất và sinh hoạt.

Phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, nhất là văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Jrai trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững đến năm 2030 theo hướng “đúng người, đúng nguyên nhân”.

“Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của tỉnh, cùng truyền thống đoàn kết, cần cù, vượt khó của nhân dân, chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ xã Ia Rbol lần thứ I sẽ thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới ổn định hơn, năng động hơn và bền vững hơn cho Ia Rbol”, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Thị Thủy bày tỏ.