Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại nhiều xã khu vực phía Tây tỉnh, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), người dân còn những khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, tiếp thu các kiến thức về dinh dưỡng. Do đó kiến thức, thực hành về chăm sóc sức khỏe trẻ em và vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai còn nhiều hạn chế.

Trong khuôn khổ Dự án 7, trên 500 cộng tác viên dân số địa bàn phía Tây tỉnh vừa tham gia lớp tập huấn Kiến thức, kỹ năng truyền thông chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh hằng năm, đã triển khai Dự án 7 tập trung vào các hoạt động như: Đào tạo, giám sát chuyên môn, hỗ trợ kinh phí để cán bộ y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ-trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS.

Trong khuôn khổ Dự án 7, từ đầu tháng 10 đến nay, Chi cục Dân số tỉnh tổ chức cho trên 1.000 cộng tác viên dân số, viên chức dân số địa bàn phía Tây tỉnh tham gia các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn thuộc địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Việc tập huấn là một trong các hoạt động trong kế hoạch thực hiện “Nội dung 2: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS và miền núi” của Dự án 7 trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2025.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Trần Thị Lệ Kiều, thời gian qua, công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ sinh ra mắc dị tật bẩm sinh, rối loạn di truyền vẫn còn; nhiều cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe tiền hôn nhân dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giống nòi và hạnh phúc gia đình.

“Việc tập huấn kiến thức cho lực lượng cộng tác viên dân số là hết sức cần thiết. Họ là những người gần gũi với từng hộ gia đình, là cầu nối quan trọng để đưa kiến thức, thông tin chính thống đến với cộng đồng. Thông qua tập huấn, các cộng tác viên dân số được trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng truyền thông, tư vấn thuyết phục, vận động người dân thay đổi hành vi theo hướng tích cực, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ mắc dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số”-bà Kiều nhấn mạnh.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền người dân trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chị Rô H’Dri-cộng tác viên dân số thôn H’bel, xã Ia Tul-chia sẻ: "Qua tập huấn, tôi có nhiều kiến thức và học tập được kinh nghiệm nâng cao chất lượng tuyên truyền. Trước đây, cứ 10 phụ nữ có thai thì có khoảng 8 người sinh con tại nhà. Hiện nay, qua tuyên truyền, người dân thay đổi nhận thức, số phụ nữ sinh con tại nhà giảm rõ rệt, trong 10 người thì còn khoảng 2 người sinh con tại nhà. Các chị em có thai cũng quan tâm thăm khám thai định kỳ; trẻ nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng được đưa đi tiêm chủng đầy đủ…".

Cùng được tập huấn, anh Siu Chen-cộng tác viên dân số làng Kuai, xã Ia Le-cho biết: “Khi có lớp tập huấn, tôi sắp xếp tham gia đầy đủ để có thêm kiến thức góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cộng đồng. Qua tuyên truyền, người dân trong làng đã từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen trong chăm sóc sức khỏe như giảm thiểu sinh con tại nhà, đến cơ sở y tế thăm khám khi ốm đau bệnh tật, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ…”.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, từ sự hỗ trợ của Dự án 7, 176/176 đội tiêm lưu động của 42/42 xã thuộc 12 TTYT đã đi vào hoạt động, tạo cơ hội tiếp cận tiêm chủng cho đồng bào DTTS ở vùng sâu vùng xa, góp phần đảm bảo bao phủ vắc xin tại các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, hướng tới mục tiêu không có vùng trắng tiêm chủng mở rộng. Người dân vùng khó đã và đang thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.