Công an Gia Lai xuyên Tết đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)-Dịp Tết là thời điểm mọi người sum vầy, đoàn viên cùng người thân, gia đình. Song, đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông Gia Lai, đây lại là giai đoạn họ phải gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông giúp người dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, vào thời điểm Tết Nguyên đán 2025, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hoạt động tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến đường xuyên suốt dịp Tết. Mục tiêu của những hoạt động này là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn, đồng thời đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trong những ngày Tết.

Tối 28-1, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa đã huy động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Pa kiểm tra, tuyên truyền người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Pa kiểm tra, lập biên bản trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tương tự, vào tối 29-1 (tức mùng 1 Tết) lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku.

Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an TP. Pleiku đã dừng kiểm tra nhiều phương tiện. Qua đó, phát hiện và lập biên bản đối với 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền xuyên Tết.

Công an thị xã Ayun Pa ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.

Công an huyện Mang Yang kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nguy cơ tai nạn cũng tiềm ẩn nhiều hơn. Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.