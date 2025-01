Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân và mật độ phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được các lực lượng chức năng tăng cường nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân

Dịp Tết, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đã có kế hoạch cụ thể nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân. Ông Trần Văn Uông-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành (TP. Pleiku) cho biết: Bình thường, tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, nhà xe chạy 12 chuyến/ngày nhưng bắt đầu từ ngày 15-1 đã tăng lên 17 chuyến/ngày. Đặc biệt, từ ngày 21-1, số lượng xe tăng lên 24 chuyến/ngày.

Công ty cũng đã bố trí quay đầu xe để đáp ứng nhu cầu khách từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai. Cùng với đó, tuyến Gia Lai-Đà Nẵng tăng từ 5 chuyến lên 8 chuyến/ngày và thực hiện quay đầu xe chiều rỗng để đón khách từ Đà Nẵng về Gia Lai.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, ông Đỗ Chiến Đấu-Điều hành Bến xe Đức Long Gia Lai-cho hay: Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Đáng chú ý, Bến xe đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn bộ mặt sân và cổng ra vào; thực hiện tổng vệ sinh, duy tu, chỉnh trang lại hệ thống bến bãi; trang bị thêm những thiết bị cần thiết để phục vụ người dân trong dịp này.

Theo ông Đấu, từ ngày 19-1, lượng hành khách từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế về Gia Lai bắt đầu tăng. Lượng xe tuyến TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai tăng từ 60 lên 63 chuyến, lượng khách chiều đi chỉ hơn 400 khách/đêm nhưng lượng khách đổ về Gia Lai lên đến hơn 1.000 khách/đêm. Lượng khách tuyến Đà Nẵng-Gia Lai cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách đi các tuyến phía Bắc như Hà Nội, Hải Dương cũng bắt đầu tăng nhẹ.

Thông tin về nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, ông Phạm Ngọc Thành-Phó Chánh Văn phòng Cảng Hàng không Pleiku-cho biết: Bắt đầu từ ngày 13-1 đến nay, các hãng bay đã tăng 1-5 chuyến bay/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Dịp Tết năm nay, dự kiến có khoảng 92 ngàn lượt hành khách đi và đến tại Cảng Hàng không Pleiku. Đặc biệt, trong đợt cao điểm (từ ngày 18-1 đến 16-2-2025), dự kiến có khoảng 262 chuyến bay đi và đến Cảng Hàng không Pleiku, tăng 45% so với bình thường.

“Cảng Hàng không Pleiku đã tăng cường nhân sự phục vụ chuyến đến dịp trước Tết, chuyến đi dịp sau Tết; sắp xếp nhân sự dự phòng để có thể điều động trong trường hợp bất thường, đột xuất. Chúng tôi còn tăng cường nhân sự tại các điểm bị tắc nghẽn, tổ chức hướng dẫn khách trước quầy, hướng dẫn check-in online nếu khách không có hành lý ký gửi để giải tỏa ùn ứ trước quầy thủ tục”-ông Thành nói.

Từ ngày 13-1 đến nay, các hãng bay tại Cảng Hàng không Pleiku đã tăng từ 1-5 chuyến bay/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Đức Thụy

Nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Cùng với đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025 cũng được cơ quan chức năng tăng cường.

Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải Tăng Xuân Kiên cho biết: Lực lượng Thanh tra Giao thông đã có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các bến xe, khu vực Cảng Hàng không Pleiku. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc niêm yết và thực hiện phụ thu giá cước; một số điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của lái xe trước khi xuất bến; việc chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Ất Tỵ 2025, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Trần Đình Sơn thông tin: Sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải lập kế hoạch huy động tối đa phương tiện, nhân lực phục vụ vận tải khách trong dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải thống nhất biện pháp tổ chức vận tải Tết và có phương án bố trí xe dự phòng để sẵn sàng giải tỏa khách khi số lượng khách qua bến tăng đột biến. Đặc biệt, phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong bến, khu vực xung quanh bến và xử lý tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cò mồi, lôi kéo khách, trộm cắp…

Lượng hành khách chiều đi từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế về Gia Lai đang tăng dần trong những ngày cận Tết. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi về giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-thông tin: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, ứng phó hiệu quả với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông có tính phổ biến trong dịp Tết để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân; phòng ngừa, ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe...; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát để phát hiện và xử lý vi phạm.

“Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải và các địa phương phân công đầu mối tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025 (từ ngày 25-1 đến hết ngày 2-2-2025) và gửi báo cáo hàng ngày về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo”-ông Hiếu nhấn mạnh.