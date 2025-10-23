Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 170 cán bộ tham gia tập huấn về công tác thể dục, thể thao

NHÂM DUNG
(GLO)- Sáng 23-10, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn công tác thể dục, thể thao trong giai đoạn mới năm 2025.

Tại lớp tập huấn, hơn 170 cán bộ phụ trách lĩnh vực thể dục, thể thao tại 110 xã, phường của tỉnh được phổ biến nội dung các chuyên đề: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong tình hình mới.

cac-dai-bieu-tham-du-lop-tap-huan.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Minh Trung

Cùng với đó là Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu còn được nghe phổ biến nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao; hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026; chuyên đề phương pháp tổ chức 1 giải thể thao.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (23 và 24-10). Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý, nâng cao nghiệp vụ để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh trong giai đoạn mới.

