Khai thác thủy sản có ứng dụng công nghệ tiên tiến đạt 60-70%

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến phát triển ngành thủy sản hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Cụ thể, Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu tổng quát là giảm cường lực khai thác, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho ngư dân. Ngành thủy sản sẽ phát triển theo chuỗi giá trị khép kín, từ khai thác, nuôi trồng đến chế biến và tiêu thụ.

Trong lĩnh vực khai thác, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tổng số tàu cá còn 3.800 chiếc, tương ứng giảm 1.943 tàu so với năm 2025. Việc cắt giảm tập trung mạnh ở vùng ven bờ nhằm bảo vệ nguồn lợi, trong khi vẫn duy trì và nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ. Sản lượng khai thác dự kiến đạt 250.000 tấn, giảm khoảng 40.000 tấn so với năm 2025 nhưng đi kèm với việc nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu 100% tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, sử dụng nhật ký điện tử và được cung cấp thông tin dự báo ngư trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, phấn đấu đạt tỷ lệ 60-70% vào năm 2030, góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 10%.

Trong nuôi trồng thủy sản, Gia Lai định hướng phát triển theo hướng công nghệ cao, với tổng diện tích đạt 8.400 ha và sản lượng khoảng 46.500 tấn vào năm 2030. Nuôi biển được xác định là lĩnh vực đột phá, với quy mô 800.000 m³ lồng nuôi, sản lượng khoảng 8.000 tấn/năm; đồng thời triển khai các mô hình nuôi biển công nghệ cao ứng dụng vật liệu HDPE và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, nuôi nước lợ và nước ngọt tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng giảm diện tích nhưng tăng năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Tỉnh phấn đấu chủ động sản xuất 100% con giống đối với các đối tượng chủ lực như tôm thẻ chân trắng, cá rô phi, điêu hồng, từng bước nâng cao năng lực tự chủ và kiểm soát chất lượng giống.

Trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Gia Lai sẽ thành lập và vận hành hiệu quả Khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn với diện tích khoảng 6.500 ha, đồng thời quản lý 7 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và triển khai các khu vực cấm khai thác có thời hạn. Các mô hình đồng quản lý, thả giống tái tạo nguồn lợi, phục hồi rạn san hô, bảo vệ các loài quý hiếm cũng sẽ được đẩy mạnh.

Ở khâu chế biến và dịch vụ hậu cần, tỉnh tập trung nâng cao năng lực chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, đồng thời hình thành các khu chế biến thủy sản tập trung gắn với cảng cá và hệ thống logistics. Đặc biệt, Cảng cá Tam Quan sẽ được đầu tư xây dựng trở thành cảng cá thông minh, ứng dụng công nghệ số và tự động hóa, hướng tới trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương đầu tiên của Đông Nam Á.

Ngoài ra, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ được nâng cấp đồng bộ, bảo đảm năng lực tiếp nhận gần 1.000 lượt tàu/ngày và bốc dỡ hơn 150.000 tấn thủy sản mỗi năm. 100% sản lượng thủy sản qua cảng sẽ được số hóa, phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát khai thác theo quy định.

Kế hoạch cũng phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện, đồng thời huy động đa dạng nguồn lực đầu tư, kết hợp ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Qua đó, hướng tới xây dựng ngành thủy sản Gia Lai phát triển bền vững, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.