Cà phê tăng nhẹ, đạt mốc 86.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá cà phê ngày 14-4 tăng 300 đồng/kg, đưa mức thu mua ở các vùng trồng trọng điểm lên 85.500-86.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê đạt mức 86.000 đồng/kg; Lâm Đồng lên 85.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai hiện đạt mức 86.000 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng tháng 5-2026 giảm 3,6%, xuống 3.324 USD/tấn; còn hợp đồng tháng 7-2026 giảm 3,2%, về 3.239 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York lại tăng trưởng tích cực. Trong đó, hợp đồng tháng 5-2026 tăng 1,6%, đạt 300,1 US cent/pound; hợp đồng tháng 7-2026 tăng 2,2%, lên 295,9 US cent/pound.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên tăng giảm đan xen. Cụ thể, kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 389,0 cent/lb, tăng nhẹ 1,6 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 ghi nhận giảm nhẹ 2,25 cent/lb, đạt mức 335,25 cent/lb.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới

Kinh tế

(GLO)- Những ngày này, nông dân tại phía Tây Gia Lai bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2025-2026. Dù giá tiêu duy trì ở mức cao, song tình trạng khan hiếm nhân công đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

Kinh tế

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

