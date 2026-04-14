Cà phê tăng nhẹ, đạt mốc 86.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê ngày 14-4 tăng 300 đồng/kg, đưa mức thu mua ở các vùng trồng trọng điểm lên 85.500-86.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê đạt mức 86.000 đồng/kg; Lâm Đồng lên 85.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai hiện đạt mức 86.000 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng tháng 5-2026 giảm 3,6%, xuống 3.324 USD/tấn; còn hợp đồng tháng 7-2026 giảm 3,2%, về 3.239 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York lại tăng trưởng tích cực. Trong đó, hợp đồng tháng 5-2026 tăng 1,6%, đạt 300,1 US cent/pound; hợp đồng tháng 7-2026 tăng 2,2%, lên 295,9 US cent/pound.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên tăng giảm đan xen. Cụ thể, kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 389,0 cent/lb, tăng nhẹ 1,6 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 ghi nhận giảm nhẹ 2,25 cent/lb, đạt mức 335,25 cent/lb.