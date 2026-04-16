Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hiệu quả từ mô hình trồng xoài theo hướng hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH KHOA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trên vùng đồi khu phố 1 (phường Quy Nhơn Nam), mô hình trồng xoài theo hướng hữu cơ của ông Nguyễn Văn Nhàn đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nhàn gắn bó với cây xoài từ năm 1999. Đến năm 2018, ông chuyển đổi 5 ha đất vườn đồi sang trồng xoài cát Hòa Lộc và xoài Tứ quý. Nhờ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, vườn xoài sinh trưởng tốt, cho sản lượng ổn định khoảng 30 tấn/năm.

Ông Nguyễn Văn Nhàn (bên trái) hướng dẫn cách chăm sóc xoài. Ảnh: M.K

Điểm đặc biệt của mô hình là sản xuất theo hướng hữu cơ. Thay vì sử dụng phân bón hóa học, ông Nhàn tận dụng nguồn phân hữu cơ từ lá cây, kết hợp chế phẩm sinh học để cải tạo đất. Đồng thời, áp dụng các biện pháp như bao trái, đặt bẫy sinh học nhằm hạn chế sâu bệnh, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Việc chuyển sang canh tác theo hướng hữu cơ ban đầu gặp không ít khó khăn, nhất là trong khâu chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Tuy nhiên, sau quá trình kiên trì áp dụng, hiệu quả mang lại ngày càng rõ rệt.

Ông Nhàn chia sẻ: “Trồng theo hướng hữu cơ tuy công chăm sóc kỹ hơn, nhưng bù lại chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm đáng kể. Vấn đề quan trọng là mình làm ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng và cũng bảo vệ sức khỏe cho chính mình”.

Thực tế cho thấy, nhờ vườn xoài cho trái chất lượng cao, thương lái nhiều nơi chủ động đến đặt vấn đề hợp tác mua bán lâu dài. Với giá bán bình quân khoảng 40.000 đồng/kg, vườn xoài mang lại cho gia đình ông Nhàn lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo việc làm cho lao động địa phương và góp phần thay đổi nhận thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp an toàn. Nhiều hộ trong khu vực đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng.

Ông Nhàn cho biết: Để nâng cao giá trị sản phẩm, điều quan trọng nhất hiện nay là xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ.

“Xoài của mình chất lượng không thua kém nơi khác. Nếu có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc rõ ràng thì chắc chắn sẽ bán được giá tốt hơn. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục đầu tư cải tạo vườn, đồng thời liên kết với các hộ trồng cây ăn quả trong khu vực để hình thành vùng sản xuất tập trung, hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP và phát triển du lịch trải nghiệm vườn đồi” - ông Nhàn chia sẻ.

Đánh giá bài viết

