Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC NGA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Quản lý tại bờ, giám sát ra vào cảng

Phường Hoài Nhơn Bắc hiện quản lý 1.373 tàu cá, chủ lực là 1.064 tàu có chiều dài 15-24 m chuyên đánh bắt xa bờ, trong đó có 976 tàu câu cá ngừ đại dương.

Để ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU, UBND phường đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác chuyên trách, triển khai thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg và Nghị quyết 52/NQ-CP.

image-8998.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với phường Hoài Nhơn Bắc về tình hình sản xuất thủy sản, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn. Ảnh: Đức Hải

Công tác quản lý hồ sơ tàu cá được thực hiện thường xuyên: thông báo danh sách tàu hết hạn đăng kiểm, giấy phép, rà soát nhóm tàu có nguy cơ vi phạm cao để giám sát. Hiện tại, phường đã thống kê được 89 tàu hết hạn đăng kiểm, 3 tàu “3 không” và kiên quyết không để ra khơi nếu không chấp hành quy định.

Ông Trần Hữu Thảo-Bí thư Đảng ủy phường-cho biết: Toàn phường có 231 đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ có tàu cá. Mỗi đảng viên vừa là tuyên truyền viên, vừa là “cán bộ giám sát cộng đồng”, trực tiếp nhắc nhở, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm.

Các buổi sinh hoạt chi bộ đều lồng ghép nội dung “nói không với IUU”, giúp nâng cao ý thức từ trong cộng đồng. Đây được xem là cách làm sáng tạo, gắn trách nhiệm chính trị với trách nhiệm xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng với quản lý tại bờ, phường Hoài Nhơn Bắc thực hiện nghiêm giám sát tàu cá ra vào cảng. Ông Nguyễn Văn Hóa-Chủ tịch UBND phường-cho hay, từ đầu năm đến nay, có 6.868 lượt tàu cập cảng và 7.289 lượt rời cảng thuộc địa bàn phường. 100% tàu cá từ 15m trở lên đều khai báo điện tử qua phần mềm eCDT.

Tổng sản lượng bốc dỡ đạt gần 9.800 tấn, trong đó hơn 3.000 tấn đã được xác nhận nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu truy xuất để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Công tác xử lý vi phạm được triển khai nghiêm minh. Từ đầu năm đến nay, có 3 tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) bị xử phạt tổng cộng 75 triệu đồng. Không chỉ xử phạt, phường còn phối hợp với Ban quản lý Cảng cá Tam Quan tập huấn để ngư dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc duy trì kết nối 24/24.

Chung sức vì mục tiêu gỡ “thẻ vàng”

Nhờ có giải pháp khoa học và triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác chống khai thác IUU của phường Hoài Nhơn Bắc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống quản lý tàu cá ngày càng chặt chẽ.

Hiện nay, 100% tàu cá từ 15m trở lên được quản lý bằng VMS. Hồ sơ đăng kiểm, giấy phép khai thác được rà soát thường xuyên. Chính quyền phường, Đồn Biên phòng Tam Quan, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan duy trì liên lạc thường xuyên, xử lý kịp thời vi phạm. Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân không ngừng nâng lên.

Ngư dân Hoài Nhơn Bắc đồng lòng cùng chính quyền chống khai thác IUU. Ảnh: N.N

Ngư dân Hoài Nhơn Bắc đồng lòng cùng chính quyền chống khai thác IUU. Ảnh: N.N

Chủ tàu cá BĐ 95708-TS Nguyễn Văn Tý (phường Hoài Nhơn Bắc) cho biết, ông cũng như nhiều chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm túc việc bật VMS, nhắc nhở nhau không vi phạm quy định, tránh ảnh hưởng đến ngành thủy sản và uy tín của đất nước.

Để công tác chống khai thác IUU đạt hiệu quả cao hơn thời gian tới, phường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đầu tư thêm thiết bị, nhân lực cho lực lượng tại cơ sở; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử đồng bộ về tàu cá, nhật ký khai thác, xác nhận nguồn gốc...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng và yêu cầu phường tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Phường phải xây dựng kế hoạch tập trung cao điểm huy động nguồn lực tổng hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, theo dõi, ngăn chặn vi phạm IUU ngay từ trong bờ và trên biển, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

(GLO)- Từ năm 2022-2025, Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, được Hội Nông dân Việt Nam triển khai đã mang lại thay đổi tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

Kinh tế

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

Kinh tế

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

null