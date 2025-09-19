Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khởi tố 3 đối tượng chứa và môi giới mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng có hành vi chứa và môi giới mại dâm trong vụ án xảy ra tại khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku).

Theo đó, nhân viên lễ tân của khách sạn là Nguyễn Thị Vân (SN 1981, trú tại xã Ia Tôr) bị khởi tố về hành vi chứa mại dâm. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Vân có hành vi cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

3-doi-tuong-da-bi-khoi-to-lien-quan-vu-bat-mai-dam-o-khach-san-ngoc-se-anh-van-ngoc.jpg
Khách sạn Ngọc Sê. Ảnh: Văn Ngọc

Với hành vi này, nếu bị kết án, Vân sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 1-5 năm tù. Trong một số trường hợp, Vân cũng có thể bị phạt 5-10 năm tù hoặc 10-15 năm tù tùy theo mức độ, tình tiết tăng nặng định khung mà cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình xử lý vụ án.

2 đối tượng Lê Anh Ngọc (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất, nhân viên bảo vệ khách sạn) và Đinh Thị Mỹ Linh (SN 1999, trú tại xã Ia Ly, “má mì” của gái bán dâm) bị khởi tố về hành vi môi giới mại dâm.

Theo quy định tại Điều 328 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội môi giới mại dâm, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tùy theo tình tiết, mức độ trong vụ án mà các đối tượng có thể sẽ phải nhận khung hình phạt 3-7 năm và 7-15 năm tù.

Được biết, trong vụ án này, Ngọc là đối tượng đã có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án 16 năm tù.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua, bán dâm tại khách sạn Ngọc Sê vào khuya 7-9.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.

