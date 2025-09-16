Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhân viên khách sạn Ngọc Sê môi giới mại dâm từ tháng 3-2025

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố 3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm liên quan đến khách sạn Ngọc Sê.

Trước đó, khuya 7-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt quả tang 3 cô gái ở độ tuổi 22-26 đang bán dâm cho khách tại khách sạn Ngọc Sê (số 133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku).

cac-doi-tuong-khai-nhan-khach-san-ngoc-se-da-hoat-dong-mai-dam-tu-khoang-thang-3-2025-anh-van-ngoc.jpg
Các đối tượng khai nhận khách sạn Ngọc Sê đã hoạt động mại dâm từ khoảng tháng 3-2025. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu môi giới mại dâm gồm: Lê Anh Ngọc (SN 1973, trú tại phường Thống Nhất, nhân viên bảo vệ của khách sạn), Nguyễn Thị Vân (SN 1981, trú tại xã Ia Tôr, nhân viên lễ tân của khách sạn) và Đinh Thị Mỹ Linh (SN 1999, trú tại xã Ia Ly, là “má mì” của gái bán dâm).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã bắt đầu môi giới mại dâm cho khách đến nghỉ tại khách sạn với các gái bán dâm từ khoảng tháng 3-2025. Khi khách có nhu cầu đặt vấn đề với Vân, đối tượng sẽ liên hệ với Ngọc. Ngọc sẽ trực tiếp liên lạc với Linh.

Sau khi thỏa thuận số lượng và giá cả, Linh sẽ điều động các cô gái tại một nhà trọ ở hẻm Phan Đình Phùng (phường Pleiku) đến khách sạn Ngọc Sê để bán dâm cho khách.

Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, Ngọc là đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới “chốt chặn” tại điểm lên xuống giữa khu vực cà phê và khu vực phòng nghỉ của khách sạn. Các điểm tại khách sạn cũng được trang bị camera an ninh. Khi phát hiện có biểu hiện lạ, Ngọc sẽ hô hoán, cảnh báo cho các phòng đang hoạt động mại dâm tẩu thoát.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã mời những người có liên quan đến làm việc; trong đó có nhân viên quản lý của khách sạn để làm rõ liệu có hay không hành vi đồng phạm với các đối tượng môi giới mại dâm.

Bước đầu, nhân viên này khai nhận do tin tưởng vào Vân, Ngọc nên giao cả 2 làm ca đêm và không biết sự việc các đối tượng móc nối hoạt động mại dâm.

