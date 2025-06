Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Vén màn sự thật

Cuối tháng 3-2024, người dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) rất lo lắng khi biết thông tin về việc bà Đ.A. (SN 1978, trú tại thôn 5, xã Pờ Tó) tử vong trong lúc đi chăn bò tại khu vực thôn 5. Trên tử thi của bà A. có dấu vết bị siết cổ và vết đánh bằng vật tày cứng ở vùng đầu. Vụ việc xảy ra ở khu vực chòi rẫy hoang vắng không có người qua lại. Khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân trong vùng đã không dám đi làm rẫy.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng KTHS, Công an huyện Ia Pa (cũ) và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc làm rõ. Quá trình điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do việc rà soát các mối quan hệ cũng như đối tượng khả nghi không mang lại kết quả.

Tuy nhiên, trong quá trình thu thập chứng cứ, lực lượng KTHS đã xác định bà A. bị hiếp dâm, trên thi thể có mẫu vật là tinh trùng nghi của đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.

Lực lượng Kỹ thuật Hình sự luôn thầm lặng trong quá trình phá án. Ảnh: Văn Tín

Cùng với đó, qua các nguồn tin trinh sát, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Đinh I Ô (SN 1989, trú tại xã Chơ Long, huyện Kông Chro) thường xuyên lui tới địa bàn giáp ranh với xã Pờ Tó. Tuy nhiên, đối tượng không có mặt ở địa phương nên chưa thể mời lên làm việc. Để làm rõ nghi vấn, lực lượng Công an đã tiến hành thu thập mẫu tóc chứa ADN từ người con của Ô.

Qua giám định, Phòng KTHS xác định mẫu tinh trùng thu được tại hiện trường có cùng ADN với con của Ô. Từ đây, đối tượng gây án đã dần được đưa ra ánh sáng. Đến ngày 3-4-2024, Ô đã bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi hiếp dâm và giết người của mình. Theo đó, sau khi dùng vũ lực để đe dọa, thực hiện hành vi giao cấu với bà A, thấy bà hô hoán nên Ô đã dùng thớt gỗ đánh vào đầu rồi dùng dây thừng siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật Hình sự luôn cống hiến thầm lặng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Văn Tín

Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh-Đội trưởng Đội Giám định (Phòng KTHS) cho biết: “Trong các vụ án, chúng tôi phải tỉ mỉ, cẩn trọng thu thập từng chứng cứ dù là nhỏ nhất bởi nó rất có thể sẽ là chìa khóa mở ra sự thật của vụ án. Trong các vụ việc, chúng tôi vừa phải làm nhanh, vừa cần sự chính xác vì yếu tố thời tiết có thể làm thay đổi hiện trường, xóa đi những dấu vết quan trọng”.

Cuối tháng 4-2025, các bác sĩ pháp y của Phòng KTHS tiến hành khám nghiệm một vụ án mạng tại xã Krong, huyện Kbang. Đối tượng Đinh Đông (SN 2000, trú tại xã Krong) đã dùng dao rựa chém em ruột là Đinh Chơm khi anh này đang điều khiển xe máy trên đường. Sau khi gây án, Đông đưa xác em trai về và nói với gia đình rằng bị tai nạn ngã xe. Theo phong tục, gia đình đã tổ chức mai táng và chôn cất nạn nhân ngay ngày hôm sau.

Lực lượng Kỹ thuật Hình sự tham gia phá vụ án anh trai chém chết em tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Văn Tín

Tuy nhiên, sau khi thu thập những nguồn thông tin và làm việc với Đông, lực lượng Công an đã nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Để làm rõ vụ việc, Công an vận động gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Trong quá trình khai quật tử thi, các bác sĩ pháp y kiên trì tìm kiếm, đánh giá từng dấu vết để tìm ra nguyên nhân tử vong cũng như đánh giá đúng mức độ, hành vi phạm tội của đối tượng.

Qua đó xác định, anh Chơm tử vong do bị đứt động mạch cổ và đứt đốt sống cổ. Vết thương gây ra bởi một vật sắc tác động ở cự ly gần với lực khá mạnh. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Đông đã phải cúi đầu nhận tội.

Các cán bộ, bác sĩ pháp y thường xuyên phải đối mặt với xác chết. Ảnh: Văn Tín

Tháng 10-2024, các cán bộ, bác sĩ của Phòng KTHS cũng đã trải qua hành trình ròng rã 8 tiếng đồng hồ để đến hiện trường vụ án mạng trong rừng sâu thuộc xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Nạn nhân là một thiếu niên bị đánh chết và vứt xác ở dòng suối Ia Tul. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nạn nhân tử vong hơn 20 ngày và thi thể hầu như đã bị phân hủy, chỉ còn bộ xương. Điều này khiến việc thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng-Bác sĩ pháp y thuộc Đội Giám định-cho hay: “Trong các vụ án đều phải tuân thủ nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung. Thời điểm khám nghiệm tử thi, hung thủ vẫn đang lẩn trốn, trong khi lực lượng Công an chỉ mới nghe người dân kể lại sự việc.

Do đó, để có căn cứ khởi tố, phát lệnh truy nã đối tượng, chúng tôi phải chứng minh được hành vi giết người. Các phần mềm của thi thể dù bị phân hủy hết, song đã phát hiện có một vết nứt ở phần hộp sọ, từ đó phân tích cơ chế gây ra vết thương bằng hung khí phù hợp với lời khai của nhân chứng”.

Những cống hiến thầm lặng

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trung tá Quỳnh đã say mê truyện “Thám tử lừng danh Conan”. Cũng từ những vụ án ly kỳ, hấp dẫn ấy, chàng trai trẻ nuôi ước mơ trở thành cảnh sát để được trực tiếp phá án. Và rồi, anh đã thi đậu Đại học Cảnh sát nhân dân, theo đuổi ngành KTHS.

18 năm kể từ khi về Phòng KTHS nhận nhiệm vụ, anh Quỳnh không thể nhớ được bản thân đã bao nhiêu lần tiếp xúc với tử thi. Anh bộc bạch: “Có lần chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi đã lâu ngày. Khi lên xe ô tô để ra về mà thoáng nghe mùi xú uế, tôi đã bị nôn thốc nôn tháo.

Cũng có khi rửa tay, tắm rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào hết mùi. Thậm chí, có vụ đã xảy ra nhiều năm nhưng khi nhắc lại vẫn gợi lên cái mùi ấy. Nhiều đêm về ngủ giật mình vì mơ thấy tử thi, nhất là những vụ tai nạn giao thông thi thể bị biến dạng... Nhưng lâu dần rồi cũng thành quen khi đây là công việc hàng ngày của chúng tôi”.

Những nhát dao mổ của cán bộ, bác sĩ pháp y giúp vụ việc được sáng tỏ. Ảnh: Văn Tín

Cũng theo Đội trưởng Đội Giám định, các cán bộ, bác sĩ pháp y trong đơn vị đôi khi nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của những người xung quanh. “Không hẳn xa lánh nhưng không ít người khá dè dặt khi tiếp xúc với chúng tôi. Rất mừng là vợ con, cha mẹ đều ủng hộ, thấu hiểu công việc của tôi”-Trung tá Quỳnh tâm sự.

Thượng úy Nguyễn Thế Minh-Bác sĩ pháp y của Đội Giám định cũng nhận được không ít những câu hỏi hoài nghi về nghề. Anh Minh kể: Nhiều người thân, bạn bè vẫn hỏi tại sao anh học bác sĩ nhưng không thực hiện nhiệm vụ cứu người mà quanh năm chỉ làm việc với tử thi. Nhưng từ khi còn là học sinh, anh đã quyết tâm theo nghề dù rất gian truân, nguy hiểm.

“Trong một lần khám nghiệm tử thi, tôi không may bị phơi nhiễm HIV. Tôi buộc phải tiêm thuốc kháng vi rút cực kỳ khó chịu. Dẫu vậy, tôi luôn thấy yêu công việc mình đang làm”-Thượng úy Minh trải lòng.

Với Thiếu tá Trọng, công việc hiện tại khiến anh thấy thú vị hơn rất nhiều so với trong truyện hay trên phim ảnh, dẫu cũng lắm nỗi niềm. Anh chia sẻ: “Tôi nhớ nhất là lần khám nghiệm tử thi 1 phụ nữ ở huyện Ia Grai. Người dân ở đây đều cho rằng người con đã đánh mẹ vì trước đó họ thấy 2 người có to tiếng với nhau. Nhưng quá trình khám nghiệm xác định, tử thi không có dấu vết của ngoại lực tác động. Người mẹ tử vong do bệnh lý và người con đã được minh oan.

Hay như vụ người phụ nữ bán bánh mì chết cháy trên đường Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku). Nhiều nguồn tin cho rằng trước đó có 1 nhóm thanh niên tới mua và thực hiện hành vi nhằm cướp tài sản. Song kết quả giám định pháp y và chứng cứ thu thập được xác định không có dấu hiệu của tội phạm. Nhóm thanh niên kia được mời lên làm việc sau đó cũng thở phào vì được chứng minh vô tội”.