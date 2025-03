Chư Sê: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an xã Dun (huyện Chư Sê) vừa bàn giao 2 đối tượng: Võ Thị Như Liên (SN 2001, trú xã Dun) và Hồ Khắc Như (SN 2000, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Võ Thị Như Liên (bìa phải) và Hồ Khắc Như.Ảnh: cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21-3, tại khu vực làng Greo Sek (xã Dun), Công an xã Dun phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Võ Thị Như Liên đang có hành vi cất giấu trái phép 2 gói ni lông hàn kín bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng Liên khai nhận là ma túy). Sau đó, lực lượng Công an đã lập biên bản bắt quả tang, thu giữ tang vật và tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra, làm rõ.

Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực làng Ring Răng (xã Dun), bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Dun phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Khắc Như đang cất giấu 1 túi zip chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng Như khai nhận số tang vật trên là ma túy mua về, cất giấu với mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời.