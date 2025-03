Gia Lai: Mua bán trái phép chất ma túy, 5 đối tượng lãnh án

Một người đàn ông ở Nghệ An sao chép thông tin “từ 63 tỉnh thành còn 31 tỉnh thành” trên mạng xã hội rồi đăng lên tài khoản cá nhân nhằm tăng tương tác đã bị Công an tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính.