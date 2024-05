(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng: Trương Tiểu Minh (SN 1988, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) và Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1989, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 13-5, tại hẻm đường Yă Đố thuộc tổ 2, phường Ngô Mây, Công an thị xã An Khê phối hợp với Công an phường Ngô Mây phát hiện Trương Tiểu Minh điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi áo của Minh cất giấu 1 vỏ bao thuốc lá bên trong có 1 gói ni lông chứa chất màu trắng và 1 ống thủy tinh uốn cong một đầu phình to. Đối tượng Minh khai nhận chất màu trắng trên là ma túy đá do Nguyễn Xuân Nguyên đưa để đi bán cho người khác.

Từ lời khai trên, lực lượng Công an thị xã An Khê tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyên tại tổ 2, phường Ngô Mây thì phát hiện, thu giữ 26 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá chứa chất tinh thể màu trắng cùng một số đồ vật có liên quan. Nguyên khai nhận toàn bộ chất màu trắng trên là ma túy đá đã mua nhằm mục đích bán lại kiếm lời.