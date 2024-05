( GLO)-Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, 3 đối tượng bị tạm giữ, gồm: Mã Gia Huy (SN 2007), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006, cùng trú tại xã Thành An, thị xã An Khê) và Phạm Huỳnh Tuấn Mẫn (SN 1999, trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ).

Trước đó, vào sáng 3-5, Công an thị xã An Khê phát hiện Huy và Đạt có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành test nhanh thì xác định 2 đối tượng này đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận đã cùng nhau góp tiền mua ma túy đá của Mẫn để sử dụng. Từ lời khai của các đối tượng và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt thì phát hiện, thu giữ 1 gói ni lông bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể; 1 gói ni lông bên trong bám dính chất màu trắng. Đạt khai nhận toàn bộ chất rắn màu trắng trên là ma túy đá.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Mẫn, cơ quan Công an thu giữ 8 gói ni lông bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể, đối tượng khai nhận là ma túy đá mua về để bán lại nhằm mục đích kiếm lời.