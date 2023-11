An Khê: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)-Từ ngày 8 đến 10-11-2023, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15 gói ma túy và vận động 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú.

Theo đó, vào 16 giờ ngày 8-11, tại hẻm 719 Quang Trung (thuộc tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã An Khê phát hiện Bùi Thị Đức (SN 1979, trú tại phường An Bình) đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Lúc này, khi thấy lực lượng Công an, Đức liền lấy từ trong túi áo ra 1 gói ni lông chứa chất rắn màu trắng vứt xuống đường. Sau đó, Tổ công tác tiến hành khống chế, bắt quả tang đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận bên trong gói ni lông trên là ma túy đá.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại tổ 4, phường An Bình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê phát hiện 2 nam thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và phát hiện, thu giữ thêm 11 gói ni lông chứa chất rắn màu trắng (các đối tượng khai nhận là ma túy đá) cùng nhiều tang vật liên quan khác. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Thị Đức để điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã An Khê tiếp tục phát hiện đối tượng Lâm Tuấn Thanh (SN 1986, trú tại tổ 14, phường An Phú, thị xã An Khê) đã có 2 tiền án về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống và có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã tiến hành mật phục.

Đến 9 giờ 40 phút ngày 10-11, tại tổ 7 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) các trinh sát đã phát hiện Nguyễn Văn Khôi (SN 1993, trú tại xã Tân An, Đăk Pơ) tìm gặp Lâm Tuấn Thanh để mua ma túy. Khi thấy lực lượng Công an, Khôi thả 1 gói ni lông chứa chất rắn màu trắng xuống đường ngay vị trí Khôi đang đứng.

Qua đấu tranh, Khôi khai nhận gói ni lông chứa chất rắn màu trắng là ma túy đá của Khôi vừa mua của Thanh và Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1989, trú tại tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) với giá 400.000 đồng để sử dụng. Trên cơ sở lời khai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thanh và Nguyễn Thị Kim Hoa thì phát hiện thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 cân tiểu ly và phát hiện tại vườn rau bên nhà có 2 gói ni lông chứa chất rắn màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá).

Ngoài ra, liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy, ngày 10-11, Công an thị xã An Khê đã vận động đối tượng Trần Cao Phi (SN 1998, trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ) ra đầu thú về hành vi mua bán ma túy loại Methadone cho Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1985, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ). Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận đã mua ma túy Methadone tại TP. Hồ Chí Minh với giá 500.000 đồng rồi gửi xe khách về cho Đào và nhận số tiền công là 300.000 đồng. Vụ việc bị Công an thị xã An Khê bắt quả tang vào ngày 7-7-2023 tại tổ 1, phường Tây Sơn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khôi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Lâm Tuấn Thanh, Trần Cao Phi và Nguyễn Thị Kim Hoa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.