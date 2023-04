Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thực hiện việc tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Lê Anh Tuấn (SN 1996, trú tại tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.